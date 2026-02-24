中台灣燈會3月3日結束 交通局在228連假提供2條免費接駁車

中台灣燈會倒數一週，假日交通局會提供二條免費的接駁車。（市府提供）

2026中台灣燈會進入倒數最後一週，台中市政府交通局表示，避免塞在車陣中，平日有22條市區公車可供搭乘，在本週的228連續假期的2月27日至3月1日，有2條免費接駁車「松竹線」與「市府線」路線提供服務，串聯捷運及台鐵等大眾運輸場站，方便民眾轉乘直達燈區。

交通局長葉昭甫表示，2月15日至3月3日在水湳中央公園盛大登場的中台灣燈會，深受民眾喜愛，吸引很多民眾前往欣賞。活動期間中央公園周邊部分道路實施交通管制，因中央公園周邊停車空間有限，民眾可在「2026中台灣燈會即時交通網」查詢即時車況、周邊停車格及接駁車資訊。

交通局表示，燈會周邊共規劃13處停車場，包括經貿6、經貿8、中央公園南北側、創研26及創研21等停車空間，可提供超過5,600格汽車停車位及6,200格機車停車位，整體停車供給充足，運作平穩。

交通局說明，平日期間，中台灣燈會周邊另有22條市區公車路線可供選擇，包括綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等路線。台中市民搭乘公車可享「雙十公車」優惠。

