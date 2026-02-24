為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    半天岩八重櫻盛放加持 番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購潮

    2026/02/24 09:56 記者蔡宗勳／嘉義報導
    番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻盛開，吸引賞櫻人潮。（番路鄉農會提供）

    番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻盛開，吸引賞櫻人潮。（番路鄉農會提供）

    農曆春節期間，嘉義縣番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻盛開，吸引大批遊客前往賞花，同步帶動周邊觀光與農特產品買氣。番路鄉農會飲冰柿茶集賣場就湧現採購潮，來客數與銷售額雙雙創下歷年新高，成為大阿里山區春節旅遊動線中的熱點。

    距離嘉義市區不到半個小時車程的半天岩，重瓣緋寒櫻（八重櫻）在農曆春節盛開，主要分布在第三停車場旁的區域。在這裡除有機會看到有如人間仙境的櫻花雲海，還能遠眺嘉義市區，景致優美。拜地利之賜，不管平假日都吸引許多遊客來到半天岩賞櫻。

    番路鄉農會觀察，今年春節人潮除外地旅客，也出現明顯返鄉採購潮，不少番路女兒回娘家返鄉探親時，特地前往農會選購家鄉伴手禮帶回分享，形成溫馨採買景象。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，今年春節人潮突破歷年紀錄，顯示番路鄉農會已逐步成為阿里山旅遊動線的重要停留據點。「很多遊客把番路鄉農會當作上阿里山前的補給站、下山後的伴手禮採購站，形成雙向人潮匯集。」她指出，半天岩櫻花盛開帶來觀光人潮，加上返鄉民眾對家鄉味的情感連結，讓年節買氣大幅提升。

    隨著228連續假期即將到來，半天岩櫻花仍在爆開期，預期賞花與旅遊人潮將持續延續。番路鄉農會邀請民眾把握花期，攜家帶眷來番路賞櫻，並順遊飲冰柿茶集選購在地農產、伴手禮與品嚐特色冰品，為春日旅程留下難忘回憶。

    重瓣緋寒櫻每朵櫻花的花瓣超過10枚。（番路鄉農會提供）

    重瓣緋寒櫻每朵櫻花的花瓣超過10枚。（番路鄉農會提供）

    滿開中的番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻。（番路鄉農會提供）

    滿開中的番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻。（番路鄉農會提供）

    距離嘉義市最近的賞櫻熱點番路半天岩。（番路鄉農會提供）

    距離嘉義市最近的賞櫻熱點番路半天岩。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（番路鄉農會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播