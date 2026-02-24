半天岩八重櫻盛放加持 番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購潮

番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻盛開，吸引賞櫻人潮。（番路鄉農會提供）

農曆春節期間，嘉義縣番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻盛開，吸引大批遊客前往賞花，同步帶動周邊觀光與農特產品買氣。番路鄉農會飲冰柿茶集賣場就湧現採購潮，來客數與銷售額雙雙創下歷年新高，成為大阿里山區春節旅遊動線中的熱點。

距離嘉義市區不到半個小時車程的半天岩，重瓣緋寒櫻（八重櫻）在農曆春節盛開，主要分布在第三停車場旁的區域。在這裡除有機會看到有如人間仙境的櫻花雲海，還能遠眺嘉義市區，景致優美。拜地利之賜，不管平假日都吸引許多遊客來到半天岩賞櫻。

番路鄉農會觀察，今年春節人潮除外地旅客，也出現明顯返鄉採購潮，不少番路女兒回娘家返鄉探親時，特地前往農會選購家鄉伴手禮帶回分享，形成溫馨採買景象。

番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，今年春節人潮突破歷年紀錄，顯示番路鄉農會已逐步成為阿里山旅遊動線的重要停留據點。「很多遊客把番路鄉農會當作上阿里山前的補給站、下山後的伴手禮採購站，形成雙向人潮匯集。」她指出，半天岩櫻花盛開帶來觀光人潮，加上返鄉民眾對家鄉味的情感連結，讓年節買氣大幅提升。

隨著228連續假期即將到來，半天岩櫻花仍在爆開期，預期賞花與旅遊人潮將持續延續。番路鄉農會邀請民眾把握花期，攜家帶眷來番路賞櫻，並順遊飲冰柿茶集選購在地農產、伴手禮與品嚐特色冰品，為春日旅程留下難忘回憶。

重瓣緋寒櫻每朵櫻花的花瓣超過10枚。（番路鄉農會提供）

滿開中的番路鄉半天岩重瓣緋寒櫻。（番路鄉農會提供）

距離嘉義市最近的賞櫻熱點番路半天岩。（番路鄉農會提供）

番路鄉農會飲冰柿茶集湧現採購熱潮。（番路鄉農會提供）

