桃園燈會「馬力食足」農業燈區 獨角飛馬、水蜜桃馬車打造童話世界

桃園燈會馬力食足主題燈區，獨角飛馬、桃喜馬車、桃園特色蔬果3大主軸，讓現場頓時變身為童話世界。（農業局提供）

「2026桃園燈會－飛馬耀桃園」將於25日晚間6點點燈，除主燈展區外，桃市府農業局結合農藝美學與永續精神，量身打造3米高、18米寬的「馬力食足」主題燈區，包含有獨角飛馬、桃喜馬車、桃園特色蔬果等3大主軸，運用環保農廢稻草編織而成。

農業局長陳冠義表示，農業局今年於桃園燈會三民公園燈區會稽河濱公園打造如童話仙境般的農業特色燈區，燈區主燈馬力食足取其動力十足的諧音，象徵桃園農業如源源不絕的能量泉源，作品以一身潔白夢幻、昂首振翅的獨角飛馬為主角，象徵桃園農業不畏挑戰、持續突破的強勁動能，飛馬後方則是以拉拉山水蜜桃為造型靈感的桃喜馬車，馬車上盛載著各式桃園特色蔬果，有象徵節節高升的鮮筍、事事如意的甜柿等，呈現五穀豐登、物產豐饒的榮景。

陳冠義表示，主題燈區也結合各種巧思，整體燈區布置還有金黃稻穗，象徵桃園魚米之鄉特色，並融入彩色海芋、繡球花海等桃園特色元素，25日起至3月8日點燈，平日時段晚上6時至9點30分、假日則為晚間6點至10點。

