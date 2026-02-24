節能減碳又顧視力 雲林校園改裝LED燈拚淨零

雲林縣府挹注斗六國中經費，全面汰換教室內老舊燈具，改裝高效率LED燈具，一年約可減少8公噸溫室氣體排放。（雲林縣府提供）

落實國家2050淨零排放目標，雲林縣府挹注斗六國中50萬元辦理「採用高效率光源自願減量專案」，汰換教室內老舊照明設備，全面改裝724支LED燈具，一年約可減少8公噸溫室氣體排放。縣府指出，將以斗六國中的操作經驗為示範，擴大推動校園節能減碳工作，並已有知名科技廠支持，預計今年底前全縣公立學校可汰換完成。

老舊燈具照明效果不佳、易故障、耗電，雲林縣府計畫處指出，斗六國中此次專案全面汰換老舊照明設備，改用高效率LED燈具，不但大幅降低用電量，也讓教室照明更明亮、舒適，學生上課不再「霧煞煞」，能有效減輕眼睛負擔，提升學習專注力。

計畫處長李明岳表示，依據減量方法學計算，改用LED燈具一年可節省用電1萬7475度，減少約8公噸溫室氣體排放，且節能成果已通過環境部審議，納入國家溫室氣體自願減量制度，為校園節能建立可複製、可追蹤的示範模式。

李明岳說，除政府挹注，縣府也媒合企業ESG資源，捐助經費協助學校汰換校園傳統燈管，導入高效率節能照明設備，已有多家企業加入，全面升級節能照明，預計今年底全縣180多所公立學校都可汰換完成，屆時減碳成果很可觀。

縣長張麗善說，推動淨零不能只做單點示範，是要打造一套能在全縣複製推廣的行動模式，從校園扎根，讓孩子從小建立節能減碳觀念，這次專案兼顧節能與健康，不只為地球減碳，也同步改善學生的學習與視力環境替學童打造更優質的學習環境。

