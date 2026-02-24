「愛相挺」強化社會安全網 東縣府結合愛心商家提供餐食生活扶助

台東縣政府推動「愛相挺」脆弱家庭支持方案，結合在地愛心商家與民間資源，提供餐食券。（記者黃明堂翻攝）

為落實「強化社會安全網」精神，協助脆弱家庭在遭逢突發事故、正式福利尚未核定前的空窗期，仍穩定基本生活、安心度日，台東縣政府透過各區社會福利服務中心，推動「愛相挺」脆弱家庭支持方案，結合在地愛心商家與民間資源，提供餐食券、商品券及臨時生活協助，讓身處困境家庭在第一時間獲得實質支持與陪伴。

居住於台東市區的單親母親阿美（化名），獨自扶養兩名就學孩子，以臨時零工維持家計，卻因一次意外跌倒受傷，短期內無法工作，頓時失去主要收入來源。生活壓力驟增，日常餐食成為負擔。社工在訪視後，即時啟動「愛相挺」，協助媒合在地愛心店家提供餐食券與商品券，給予臨時生活費支持，讓一家3口能穩定生活，度過難關。阿美感動表示，原以為獨自承擔，沒想到社會支持這麼快到位，在社工持續陪伴與後續福利資源銜接下，目前生活已逐步上軌道。

縣府社會處表示，為提升服務近便性，持續深化與社區網絡合作，目前已累積近50家友善商家，涵蓋餐飲、生鮮超市、醫療用品及生活百貨等，更貼近民眾日常需求。去年原規劃服務3000人次，實際已達4203人次。透過餐食券、商品券、臨時生活費補助及就醫相關協助等方式，成功協助逾100戶脆弱家庭度過急難階段與福利核定前空窗期，減輕生活與經濟壓力。結合在地超市、雜貨店及餐飲店等資源，讓家庭在原有生活圈取得餐食與生活必需品。

縣政府指出，社會福利服務中心服務對象為遭逢家庭變故、經濟陷困或具有脆弱因子的家庭，提供社會福利諮詢、個案管理、急難救助、實物銀行、親職教育及社區資源連結等服務，民眾發現有社會福利需求或處於脆弱處境，可透過「關懷E起來」平台通報。

