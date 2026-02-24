為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    228出勤薪水差很大！國定假日、休息日算法曝光

    2026/02/24 09:06 記者蔡淑媛／台中報導
    雇主應就各該假別之期日與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資之給付標準。（勞工局提供）

    農曆年假剛收假，緊接著228和平紀念日為國定假日，台中市勞工局指出，雇主應依勞動基準法給予勞工一天休假，當日工資照給，如事業單位因業務需求徵得勞工同意於該日出勤，工資則需加倍發放，今年228日適逢週六，若事業單位欲比照「政府行政機關辦公日曆表」，27日性質為國定假日，28日則為休息日，出勤加倍發給工資也有所不同，提醒注意。

    勞工局表示，今年228和平紀念日適逢週六，若事業單位欲比照「政府行政機關辦公日曆表」調整為3天連假，即「2月27日為國定假日、2月28為休息日、3月1日則為例假日」，形成3天連續假期，如雇主因工作上之需要，徵得勞工同意，在連續假期中有出勤情形者，應依各日性質給薪；且規定不因工時型態不同而有差異，月薪制及部分工時勞工均有適用。

    由於各事業單位之營運需求與排班方式不一，例假或休息日不一定固定於星期六、日，國定假日之補假安排亦會隨之不同。

    另雇主如有營業需要，勞資雙方亦得就「國定假日與工作日對調實施」進行協商，惟該協商涉個別勞工勞動條件之變更，仍應徵得勞工「個人」之同意，以利釐清勞工出勤工資之給付標準，減少爭議發生。

    勞工局舉例，雇主與勞工協商將2月28日（和平紀念日）與3月9日（原工作日）對調，原2月28日已成為工作日，勞工於該日出勤工作，雇主無須加倍發給工資，但若雇主於3月9日請勞工出勤，因該日已調移成國定假日，雇主應依法加倍發給當日工資。

    勞工局進一步舉例，假設月薪為新台幣（下同）45,000元的勞工（以45,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為187.5元）出勤8小時，其各日出勤工資給付規定如下：

    一、2月27日（星期五）性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：187.5元×8小時＝1,500元。

    二、2月28日（星期六）性質為休息日，依《勞動基準法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算：187.5元×2小時×4/3+187.5元×6小時×5/3＝2,375元。

    三、3月1日（星期日）性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

    勞工局長林淑媛呼籲，國定休假日為勞工法定權益，事業單位應依法妥善安排出勤與工資給付，讓勞資雙方都能安心工作、減少誤解。勞工局將持續透過多元宣導與輔導措施，打造更友善的工作環境。如有勞動權益問題，歡迎來電04-22289111分機35200或親至市府文心樓1樓服務櫃檯諮詢。

    雇主經事前與勞工個別協議同意，得將228休假日挪移至其他工作日實施。（勞工局提供）

