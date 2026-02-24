楊寶寶教育基金會攜手在地餐飲業者 美食兌換券支持西嶼6校學生成長

楊寶寶教育基金會，致力於西嶼基礎教育。（楊寶寶教育基金會提供）

財團法人楊寶寶教育基金會設立「超越昨天的自己」學生進步獎勵計畫，包括西嶼鄉合橫、大池、池東、內垵、外垵國小及西嶼國中等6校，共有160位學生經校方專業評定獲選，發出320張美食兌換券，肯定在學習歷程中展現的穩定成長與持續投入。

獲選學生每人核發2張面額新臺幣229元兌換券，鼓勵在寒假期間與家長共同使用，讓孩子將努力成果帶回家庭情境中分享。相關經費由基金會與在地餐飲業者各分擔二分之一，使計畫得以在合理負擔下穩定推動。

請繼續往下閱讀...

基金會執行長李家萱表示，西嶼鄉多為小型學校，教師對學生的陪伴與觀察相對細緻。「在小校環境裡，孩子的改變其實很真實，只是平時不一定有機會被正式說出來。」她指出，這項計畫是希望在學期結束時，替那些默默努力的孩子留肯定。「很多孩子回家後不一定會主動談成績，但如果能在餐桌上聊一聊這學期的努力，那樣的對話，比分數更有意義。」

參與合作的在地餐業者洪姓負責人表示，支持教育是地方經營者應有的責任。「孩子願意為自己努力，是值得被看見的事。我們只是盡一份能力，讓這樣的制度能夠持續。」李家萱也感謝西嶼鄉6校校長與教育團隊的專業評定與配合，強調第一線教師長期陪伴學生，是制度得以落實的關鍵。「超越昨天的自己」將持續與各校合作推動，讓成長成為標準，讓努力成為被肯定的理由。

西嶼小校林立，楊寶寶教育基金會希望改善教育體質。（楊寶寶教育基金會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法