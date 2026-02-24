為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    浪貓「小五郎」前腳重創 新北動保處自體皮瓣手術成功救回盼認養

    2026/02/24 09:03 記者羅國嘉／新北報導
    浪貓「小五郎」經自體皮瓣手術成功救回，第一時間即提供必要的醫療照護，包含多次清創、消毒與包紮。（動保處提供）

    浪貓「小五郎」經自體皮瓣手術成功救回，第一時間即提供必要的醫療照護，包含多次清創、消毒與包紮。（動保處提供）

    新北市政府動物保護防疫處日前救治一隻前腳嚴重受傷的浪貓「小五郎」。該貓日前由志工在中和區發現，隨即通報並送往中和動物之家。經獸醫師檢查，發現其左前腳有大範圍皮膚缺損，傷口深且面積廣，屬於癒合困難的複雜創傷。歷經治療與手術後，目前已順利復原，正等待認養。

    動保處指出，「小五郎」送至動物之家後，由獸醫師黃繼霆第一時間提供醫療處置，包括多次清創、消毒與包紮，並持續觀察傷口狀況。然而經約兩個月保守治療，傷口仍未癒合，為避免影響前肢功能與生活品質，遂邀請具多次自體皮瓣移植經驗的獸醫師黃俊元協助，利用貓咪自身軀幹皮膚進行自體皮瓣移植手術，重建左前腳大範圍傷口。

    動保處說明，自體皮瓣移植多用於腫瘤切除、嚴重創傷或慢性不癒合傷口造成的大面積皮膚缺損，手術難度高，術後除妥善包紮，亦須嚴格限制活動，以避免皮瓣脫落影響成功率。經約三週持續清創、換藥與包紮照護，「小五郎」左前腳傷口已成功癒合，恢復狀況良好。

    動保處表示，任何動物生命都彌足珍貴，民眾若發現需救援動物，可撥打1959動保專線或致電24小時通報電話（02-2959-6353）。除設有「毛寶貝醫療中心」提供完善收容與醫療照護外，也與數位發展部合作，推出「AI寵物認養媒合系統」（https://findpet.tw/），透過AI分析犬隻性格與認養人生活型態，提供媒合建議與完整資訊，協助毛寶貝找到適合的家，呼籲以認養代替購買。

    浪貓「小五郎」左前腳有大範圍皮膚缺損，歷經約兩個月的保守治療，傷口仍遲遲無法順利癒合。（動保處提供）

    浪貓「小五郎」左前腳有大範圍皮膚缺損，歷經約兩個月的保守治療，傷口仍遲遲無法順利癒合。（動保處提供）

