    首頁 > 生活

    獨家》屏東海口傳11小虎鯨集體擱淺、4死7待救 各路人馬搶救中

    2026/02/24 09:04 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東海口驚傳11隻小虎鯨集體擱淺。（民眾提供）

    屏東海口驚傳11隻小虎鯨集體擱淺。（民眾提供）

    屏東縣車城鄉海口沙灘今（24）日清晨驚傳大批鯨豚集體擱淺意外！當地民眾運動時驚見多達11隻的小虎鯨受困在沙灘上，海巡署第六岸巡隊、屏東縣政府及大批在地志工獲報後火速趕往現場，無奈其中4隻被發現時已無生命跡象。

    目前成功大學海洋生物及鯨豚研究中心已接手搶救，與現場民眾在浪花中展開一場與時間賽跑的「搶命行動」。

    今日上午，海口沙灘海面出現不尋常波動，隨後民眾發現大群黑色身影隨波逐流，最終癱軟在沙灘上。經確認為「小虎鯨」集體擱淺，數量多達11隻。海巡人員接報後立即啟動救援機制，與在地志工持續為存活的小虎鯨潑水保濕、扶正身體，避免其胸鰭受壓或脫水死亡。現場搶救氣氛凝重，志工在混濁的浪水中守護著剩餘的7隻小虎鯨，不斷安撫其情緒。雖然現場民眾全力搶救，仍有4隻小虎鯨體力不支死亡。

    成功大學海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文獲報後，已派專業團隊趕抵車城。王浩文表示，小虎鯨屬於群居性強的物種，根據初步現況觀察及回報，這群小虎鯨疑似在海中遭到大型魚群追趕，或是帶頭的領導鯨迷航，導致整群誤闖淺灘區引發集體擱淺。

    王浩文指出，目前首要任務是維持存活個體的生命跡象。由於鯨豚一旦擱淺，內臟會受自身體重壓迫，加上氣溫與水分流失，狀況相當危急。後續將由研究中心評估小虎鯨的健康狀況。

    屏東海口驚傳11隻小虎鯨集體擱淺。（民眾提供）

    屏東海口驚傳11隻小虎鯨集體擱淺。（民眾提供）

