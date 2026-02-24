墾丁春節開紅盤再戰228連假 「南國趴」熱力接棒 聽團仔擠爆國境之南

「台灣祭」每年皆吸引大批樂迷湧入墾丁。（資料照）

國境之南觀光強勢回溫！繼春節假期墾丁大街湧現「水洩不通」的久違人潮後，屏東縣政府趁勝追擊，針對即將到來的228連假，於2月27、28日在大灣草地推出「台灣祭行前派對－南國趴」。屆時美秀集團、宇宙人、芒果醬等超人氣樂團將輪番開唱，預計將再度吸引數萬名「聽團仔」南下，延續春節開紅盤的觀光氣勢，徹底扭轉墾丁的傳統印象。

今年春節期間，墾丁地區在好天氣與國旅回流加持下，住房率表現亮眼，業者分享初三、初四墾丁大街塞爆的景象，引發網民熱議，不少遊客感嘆「這才是記憶中的墾丁」。為了留住這股熱潮，縣府傳播暨國際事務處特別在4月正式「台灣祭」登場前，於2月底先行舉辦「南國趴」，要讓搖滾魂在228連假提前燃燒，海風與音浪的結合，已成為目前社群討論度最高的國旅話題。

屏縣府表示，「台灣祭」邁入第6年，已是全台最具指標性的原創音樂盛事。此次「南國趴」除了邀請金曲級樂團宇宙人、充滿草根實驗精神的美秀集團，以及人氣爆棚的芒果醬外，更將同步舉行「南方大唱」全國複賽。今年報名狀況空前熱烈，入選20強的隊伍實力堅強，包括曾獲台北音樂不斷電亞軍的「光學虎鯨」、九降風大賽季軍「槍擊艾拉」，以及後起之秀「浪犬」、「無極西瓜刀」等。這群懷抱音樂夢的創作者將於27日中午起在大灣路草地展開激戰。

面對過去「房價過高」的抨擊，在地旅宿業者坦言，近年來越來越多人努力試著翻轉負面印象。許多網友也紛紛發聲護航，認為好好安排的國旅其實CP值極高，甚至有遊客分享在恆春住到每晚不到兩千元的超值民宿。業者感性表示，「感謝還願意相信墾丁的你們，這裡正變得越來越不一樣。」

屏縣府指出表示，緊接在228連假之後，「台灣祭」將於4月3日至5日重頭戲登場，首波卡司盧廣仲強勢登入的消息早已讓粉絲瘋狂，後續還有滅火器、怕胖團、溫室雜草等豪華名單。縣府強調，透過音樂節活動帶動青年族群回流，不僅是為了觀光產值，更是為了打造屏東的原創品牌能量，邀請全國民眾連假期間來南國，感受最熱血的音樂派對。

墾丁春節開紅盤，人潮滿滿。（記者蔡宗憲攝）

2月27、28日在大灣草地推出「台灣祭行前派對－南國趴」，預計將再度吸引數萬名「聽團仔」南下。（資料照）

