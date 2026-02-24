通行「像考駕照」！ 苗栗維祥、維新里將設停車場 解長年停車亂象

縣府於苗栗市維祥、維新里交界處承租一塊近3000平方公尺農地，變更地目作為停車場使用，即起委外招標。（記者彭健禮攝）

苗栗市維祥、維新里位處都市計畫區外，缺少整體規劃，致使里內多為狹小巷道，停車空間貧乏。為此，縣府於2里交界處承租一塊近3000平方公尺農地，變更地目作為停車場使用，即起委外招標，以利解決當地長久以來的停車及交通困擾，2里長都樂見其成。

縣府地政處地權科說明，苗栗市維祥、維新里位處都市計畫區外，缺少整體規劃，致使里內多為狹小巷道，長久以來，居民都為停車問題困擾。縣長鍾東錦下鄉接獲民意反映，指示協助改善。

地權科表示，惟經盤點，當地公有地少、多為私人農地，遂經與農業處等相關局處討論法規後，採行公開招標方式，徵求有意願地主投標，最後評定苗栗市維祥段維祥小段589地號農地，由縣府承租20年，並已完成地目變更。

地權科指出，該筆土地面積近3000平方公尺，位於維祥街與新庄街91巷交接口，可規劃停放約100輛小型車，辦理公開辦理委託經營招標，即日起至3月9日下午5點開放領標，相關疑問可請地政處地權科詹先生，電話037-559479。

對此，維祥里長周靖凱、維新里長湯昇發都表示贊同，並樂見其成。兩人都說，長期以來，里內巷道往往因車輛停放而致影響交通之民怨，期許未來停車場啟用後，鄉親能多加利用，遵守停車秩序，不要再讓巷道通行「像是在考駕照」。

苗栗市維祥街狹窄，停車空間貧乏，車輛通行得左閃右避，如同考駕照。（記者彭健禮攝）

