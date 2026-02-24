春節初一~初四彰市垃圾、資源回收、廚餘暴增原因曝

春節初一~初四彰市垃圾、資源回收、廚餘暴增。（清潔隊提供）

彰化市春節初一至初四停收垃圾、資源回收與廚餘，市公所清潔隊另規劃5條路線與5處定點收集，每天爆量垃圾、資源回收、廚餘讓清潔隊員忙得人仰馬翻。據清潔隊統計，初一至初四的垃圾量17萬9730公斤、資源回收1萬9470公斤，廚餘1萬8640公斤，都比去年同期高出甚多，清潔隊研判，應與春節圍爐訂餐比例偏高，以及3月1日起大型家具回收要收費，市民提前將家中不要的家具清出有關。

農曆春節期間，彰化市從2月17日大年初一到2月20日大年初四這4天停止收運垃圾，有市民擔心家裡過年期間吃剩的食物、垃圾與資源回收物無處可丟，市公所清潔隊規劃出三民路、中正路、中興路、清潔隊部及一德南路這5處地點定點正常收集，另有5條主要道路沿線清運，讓市民不用擔心家裡垃圾無處丟，造成家裡產生異味或垃圾堆積等問題。

清潔隊統計，今年初一至初四的5處定點與5條路線，共清出垃圾量17萬9730公斤、資源回收1萬9470公斤，廚餘1萬8640公斤，分別較去年同期高出7370、1590與1190公斤，3大種類都暴增。

清潔隊長張筱薇分析，今年初一至初四清出的垃圾、資源回收與廚餘，都比去年高出甚多，應與春節圍爐餐具增加，過年外食訂餐比例偏高有關，另外，大型家具回收即將從3月1日起收費，市民紛紛趁收費前，趕緊將家裡不要的或較舊的家具趁此機會作廢，也是導致資源回收量暴增的原因。

春節期間彰市有定點收垃圾，大批民眾忙著丟垃圾與廚餘。（清潔隊提供）

