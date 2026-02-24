為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節初一~初四彰市垃圾、資源回收、廚餘暴增原因曝

    2026/02/24 08:25 記者湯世名／彰化報導
    春節初一~初四彰市垃圾、資源回收、廚餘暴增。（清潔隊提供）

    春節初一~初四彰市垃圾、資源回收、廚餘暴增。（清潔隊提供）

    彰化市春節初一至初四停收垃圾、資源回收與廚餘，市公所清潔隊另規劃5條路線與5處定點收集，每天爆量垃圾、資源回收、廚餘讓清潔隊員忙得人仰馬翻。據清潔隊統計，初一至初四的垃圾量17萬9730公斤、資源回收1萬9470公斤，廚餘1萬8640公斤，都比去年同期高出甚多，清潔隊研判，應與春節圍爐訂餐比例偏高，以及3月1日起大型家具回收要收費，市民提前將家中不要的家具清出有關。

    農曆春節期間，彰化市從2月17日大年初一到2月20日大年初四這4天停止收運垃圾，有市民擔心家裡過年期間吃剩的食物、垃圾與資源回收物無處可丟，市公所清潔隊規劃出三民路、中正路、中興路、清潔隊部及一德南路這5處地點定點正常收集，另有5條主要道路沿線清運，讓市民不用擔心家裡垃圾無處丟，造成家裡產生異味或垃圾堆積等問題。

    清潔隊統計，今年初一至初四的5處定點與5條路線，共清出垃圾量17萬9730公斤、資源回收1萬9470公斤，廚餘1萬8640公斤，分別較去年同期高出7370、1590與1190公斤，3大種類都暴增。

    清潔隊長張筱薇分析，今年初一至初四清出的垃圾、資源回收與廚餘，都比去年高出甚多，應與春節圍爐餐具增加，過年外食訂餐比例偏高有關，另外，大型家具回收即將從3月1日起收費，市民紛紛趁收費前，趕緊將家裡不要的或較舊的家具趁此機會作廢，也是導致資源回收量暴增的原因。

    春節期間彰市有定點收垃圾，大批民眾忙著丟垃圾與廚餘。（清潔隊提供）

    春節期間彰市有定點收垃圾，大批民眾忙著丟垃圾與廚餘。（清潔隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播