    漫步林間逛市集聽好歌 六龜「足留龜鄉」成果展2/27登場

    2026/02/24 07:48 記者蘇福男／高雄報導
    享譽國際的六龜區「尼布恩合唱團」，將在「足留龜鄉－療癒系山城成果發表會暨市集展」演出。（茂管處提供）

    228連假首日，茂林國家風景區管理處將於六龜區新威森林公園和新威遊客中心舉辦「足留龜鄉－療癒系山城成果發表會暨市集展」，活動結合音樂演出、成果影像展及森林市集，邀請民眾在春日暖陽下，走入六龜山城，體驗慢活、療癒的旅遊風景。

    茂管處長柯建興表示，「足留龜鄉」計畫以地方文化、產業與生活風土為核心，透過整合音樂、影像、市集及職人故事，呈現六龜不僅擁有壯麗自然景觀，更蘊含能讓人放慢腳步、沉澱心靈的深層魅力。

    「足留龜鄉－療癒系山城成果發表會暨市集展」27日上午11點至下午4點熱鬧登場，活動特別邀請擁有豐富人生歷練的「雙金歌王」沈文程擔任觀光大使，將親臨現場演出，以渾厚而富感染力的嗓音，詮釋土地情感，帶領民眾透過音樂走進六龜的山城故事，享譽國際的六龜區「尼布恩合唱團」和六龜區龍興國小吉他社也將接力登台表演。

    茂管處表示，此次市集策辦理念，參考日本京都下鴨神社「森林手作市集（森の手づくり市）」的策展精神，強調「場域共生、職人對話與慢遊體驗」，透過選攤機制、動線規劃及攤位尺度設計，讓市集融入森林環境，成為一處與自然共構的生活展場，市集內容串聯六龜在地職人及產業，展售手作點心、特色農產與地方美食，民眾可在林間漫步，與攤主交流食物與創作背後的故事，感受城市中難得的人情溫度。

    除舞台演出和市集活動，現場也設置成果影像及故事展示，透過影像紀錄和文字敘事，呈現「足留龜鄉」計畫推動過程中，人、土地與生活交織而成的地方記憶，現場另規劃「打卡問卷互動活動」，完成指定互動即可兌換市集現金券1張，限量500張。

    更多活動資訊，歡迎搜尋「FUN心遊茂林」Facebook粉絲專頁、茂管處官網 （https://www.maolin-nsa.gov.tw）或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」（https://www.facebook.com/Fun.Maolin/）。

    「足留龜鄉－療癒系山城成果發表會暨市集展」，27日上午11點至下午4點在六龜區新威森林公園和新威遊客中心熱鬧登場。（茂管處提供）

