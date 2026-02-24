02/24 各報重點新聞一覽

總統賴清德（左）昨邀集立法院長韓國瑜（右）等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告，總統表明「只要符合憲政程序，我會欣然前往」。（總統府提供）

自由時報

韓國瑜提「統問統答」國情報告 賴清德：只要合憲 欣然赴立院

總統賴清德昨邀集立法院長韓國瑜等五院院長新春茶敘，韓國瑜當面邀請賴總統赴立法院國情報告，總統表明「只要符合憲政程序，我會欣然前往」，希望韓就時間與程序進行妥適安排。韓國瑜會後則強調，問答形式將採取「統問統答」，這是基本的禮遇，立法院一定會特別重視。

「一件不留、一字不遮」 國安局：全面解密戒嚴時期政治檔案

今年是二二八事件七十九周年，賴清德總統要求加速政治檔案開放，並追查真相，主責機關國安局昨指出，為落實國家轉型正義與政治檔案開放，已將戒嚴時期政治檔案全數解密，並將實體檔案併同電子影像檔移交國發會檔案局。

馬年開紅盤 台股再創新高

無畏關稅變數，台股金馬狂奔，新春開紅盤指數再創新高！台股昨開高，一度大漲逾六百點，站上三萬四千點，尾盤雖因賣壓出籠漲幅收斂，以上漲一六七．五五點、三萬三七七三．二六點作收，仍再度寫下新高，散戶超樂大喊「台股就是強」。

聯合報

強硬反擊 歐洲議會暫停審議美關稅

歐洲議會原定廿四日表決一項取消美國工業品和龍蝦關稅的法律，是美歐貿易協議的關鍵承諾，但歐洲議會主要政治團體歐洲人民黨（ＥＰＰ）首席貿易協商代表佐夫科表示，「我們別無選擇」，只能延後批准程序，以釐清美國貿易政策狀況。

五院茶敘…韓國瑜邀賴總統國情報告 採統問統答

賴清德總統昨天與五院院長新春茶敘，立法院長韓國瑜當面邀請賴總統到立院國情報告，並採「統問統答」方式，韓國瑜強調「這是基本的禮遇」。總統府發言人郭雅慧說，賴總統當面感謝韓國瑜的邀請，也再度表達在合乎憲政程序下，欣然前往立院國情報告。

中國時報

韓國瑜：總統願赴立院國情報告

賴清德總統23日邀請五院院長至總統府茶敘，賴清德感謝立法院長韓國瑜以一個「化」字點出茶敘方向，希望朝野可以和諧。韓國瑜會後表示，他當面邀請賴清德赴立院說明當前國家面臨的情勢，「總統欣然接受」。待朝野取得共識後，立法院將行文邀請總統，並規畫以「統問統答」方式進行。總統府表示，總統感謝韓院長的邀請，也再度表達在「合乎憲政程序下」，欣然前往立院進行國情報告。

歐盟堅持 對美稅率15％不疊加

美國海關宣布，將於美東時間24日凌晨12時1分（台灣時間24日下午1時1分）起，停止徵收依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵的關稅。但川普總統已援引其他法律，將改課15％的全球關稅，對於與美方簽署貿易協議的國家，其影響尚待釐清。歐盟執委會則開了第一槍，要求美方關稅不得超過雙方商定的上限，強調「協議就是協議」。

國家安全局昨宣布完成14萬758件政治檔案解密，使國家轉型正義向前再邁步。（圖：取自國安局官方文件）

台股金馬狂奔，昨新春開紅盤以上漲167.55點、33773.26點作收，指數再創新高！（記者田裕華攝）

