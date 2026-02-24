南投竹夢森活節2/27登場 體驗竹林魅力與櫻花茶香

南投縣鹿谷小半天石馬公園粉嫩河津櫻綻放。（南投縣政府提供）

南投縣是國內主要竹產地之一，鹿谷鄉更以豐富竹林生態、景觀與產業聞名，縣府2月27、28日二二八連假，將在鹿谷小半天石馬公園舉辦「竹夢森活節」活動，民眾除可在竹林與櫻花樹下感受品茗雅趣外，也可透過五感體驗認識「以竹代木」，邀請民眾在春節過後走入竹林，感受鹿谷獨有的竹境魅力。

竹子具備生長迅速、高固碳率及循環再生等特性，是落實「淨零排放」願景的綠色資源，南投縣政府近幾年來積極推動竹產業升級，盼讓竹產業成為減碳生活、永續發展的重要引擎，已舉辦多年的竹夢森活節活動，今年也主打「與竹共鳴」，規劃四大體驗主題。

縣府農業處指出，小半天石馬公園時值櫻花季，粉嫩河津櫻綻放，而附近則有佔地2100公頃的蒼鬱竹海，媲美日本嵐山竹林景緻，現場將結合南投茶文化與竹編美學，打造具鄉村意象的療癒茶席，讓民眾在竹林與櫻花交織美景中浪漫悠閒品茗。

其次，活動中也安排竹夢工場體驗，由專業工藝師指導，透過「竹藝創作DIY」讓民眾親手觸摸竹材溫潤質地，創作竹藝小品，深化對永續竹林業的認同，以及推出美食製作體驗，讓民眾親自製作醬筍丸子，感受產地到餐桌的永續美味，同時推廣帶著竹餐具吃美食。

此外，現場也有竹產業市集，集結在地青農與竹工藝師，展售竹材日常生活用品與文創工藝品，讓民眾進一步認識竹材已從原料層次躍升為兼具實用與文化價值的生活物件，甚至已成為高附加價值的文創與友善環境產品，落實環保觀念。

南投縣鹿谷小半天石馬公園，設有竹戲台展現精湛的竹工藝。（資料照）

南投竹夢森活節活動，228連假將在鹿谷小半天石馬公園登場。（南投縣政府提供）

南投竹夢森活節2月27日登場，讓民眾感受竹林下品茗雅趣。（南投縣政府提供）

