    首頁 > 生活

    高雄水情吃緊！旗山溪越域引水暫停 曾文南化聯通管挹注南化水庫

    2026/02/24 06:13 記者陳文嬋／高雄報導
    高屏溪流量驟減，水情警戒沙洲浮現。（記者陳文嬋攝）

    高雄市水情吃緊！高屏溪流量驟減，水情警戒沙洲浮現，農業用水嚴峻逼近110年百年大旱，農水署啟動一期稻作輪灌；水利署暫停旗山溪越域引水，全面供灌一期稻作，並啟動曾文南化聯通管引水挹注南化水庫，延緩蓄水率下降，確保民生用水正常。

    高雄市沒有大型水庫，每日用水量160萬噸，仰賴自高屏溪攔河堰取水，今年無明顯降雨流量驟減，今下探每秒11.1立方公尺，大面積沙洲浮現，雖比百年大旱同日流量高，每日持續北送台南清水10萬噸，目前民生用水供應正常，但農水署觀測川流量驟減，農業用水進入警戒狀態。

    高雄並與台南共用南化水庫，以旗山溪越域引水挹注南化水庫蓄水量，旗山溪今流量僅每秒1.36立方公尺，與百年大旱同日相當，水利署南水分署暫停越域引水，全面下放供灌一期稻作。

    此外，南化水庫每日出水30萬噸，目前蓄水率僅5成，水利署南水分署也啟動曾文南化聯通管引水，每日從曾文水庫引水挹注南化水庫15萬噸，延緩整體蓄水量下降，未來若高雄水情不佳，可透過南化高屏聯通管，從南化水庫引水支援高雄用水，透過跨區調度穩定供水。

    農田水利署高雄管理處啟動一期稻作輪灌機制，展開精準灌溉，呼籲農民節約用水，共度枯水期，以因應抗旱關鍵期。

