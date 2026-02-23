桃連區高中免試入學模擬分發出爐 教局提醒：正式選填務必填滿

桃市教育局提醒在免試入學正式選填前將有數千個入學機會，請學生及家長留意各管道報名期程。（桃市教育局提供）

114學年度桃連區高級中等學校免試入學試模擬測驗分發結果，今日於免試入學網站公告，學生可自行至網站查詢結果。桃園市政府教育局表示，參加分發入學學生共計1萬9788人，其中1萬5919人錄取，總錄取率為80％，學生平均選填志願數為16個。

其中第1志願序獲錄取者占41.28％，前3志願序獲錄取者占93.75％，顯示學校教師輔導方向準確，學生多能選填理想志願，並可藉由本次分發結果了解自身精進方向，以期於免試入學正式分發取得更佳成果。

桃市教育局長劉仲成表示，本區試模擬測驗分發為全國首創的作業，所提供的名額為1萬7442個名額，原就比報名人數少2346名，雖有3869名學生未分發，但其價值在於讓學生務實選填，能參考教師及家長的建議，再思考未來求學規劃，最終做出適性選擇。

另本次管道未包含學習區完全免試入學、直升入學、特色招生、技優甄審及實用技能學程等其他管道，所提供一般生名額未全數招生額滿，尚餘50個名額，分析此類學生未獲分發的主因，在於志願序占15分，前3志願序影響甚大務必慎重選填，建議學生家長宜善用每3個志願序同分，且職業類科跨校同群視為同一志願序計分的設計，輔導孩子透過志願選填策略調整，規劃最有利的適性升學準備。

再者，選填志願數目影響分發結果，每位學生可選填的志願數共有30個，將請學校加強輔導，提醒學生在免試入學正式志願選填時儘量填滿志願數，以保障其就學權益。

值得一提的是，本次試模擬測驗分發，有10名市立國中5A學生選擇職業類科，跳脫傳統社會價值的志願排序，另有1萬1270名不需進入同分比序即獲錄取；進入同分比序至會考各單科成績標示才分出順序者有829名。增額錄取者（比較至最後一項目仍同分）則有126名，分散在26所學校41個科班，增額錄取比例僅占不到1％。

劉仲成強調，本學年試模擬測驗分發結果僅供學生及家長參考，實際情況仍視當學年報名學生積分及志願而定。另於6月份免試入學作業正式啟動前，2月起陸續開始辦理專業群科、技優甄審及科學班、體育班、美術班、音樂班等特色招生甄選入學，另有附設國中部的高中直升入學及實用技能學程輔導分發、完全免試入學等管道先行辦理，在免試入學正式選填前將有數千個入學機會，請學生及家長留意各管道報名期程。

