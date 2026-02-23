左鎮燈會9天年假吸3萬人 228火舞壓軸登場 照亮惡地星空

左鎮燈會在228當天晚上將有精彩的火舞演出。（即將成真火舞團提供）

以月世界景觀著稱的台南左鎮，地方自辦的燈會，在9天的農曆年假中，累計吸客近3萬人次，相當熱門；活動進入最後兩週，228邀請國際級的「即將成真火舞團Coming True Fire Group」壓軸登場，帶來震撼視覺的精彩演出，區公所歡迎各界共襄盛舉。

左鎮燈會持續至3月8日，而「即將成真」本週六在左鎮國小演出，帶來跨界藝術盛宴《赤焰弦音．馬到成功》，要以精彩的節目，照亮惡地星空。

左鎮區長李燿州表示，農曆年假期間，平均每日逾3千人次造訪，從早上走春、午後漫遊至夜間賞燈，讓樸實、寧靜的淺山，注入歡樂、熱鬧的節慶氣氛，躍為台南重要的觀光亮點之一。

李燿州說，今年以「點亮淺山DNA」為主軸，透過竹編、燈光的藝術創作，展現左鎮地景與文化記憶，從蔗埕公園、老街至化石館等3大展區，無論白天、夜晚，人潮都絡繹不絕。

李燿州強調，活動邁入第3屆，持續累積的口碑，加上社群分享的效應，也逐漸形塑出具有辨識度的「竹燈會」品牌特色，深受大小朋友歡迎。

大型裝置《竹影月脈》、《竹浪雲煙》、《竹築方陣》，還有主燈《一馬平川・迎新春》等，都是熱門的拍照點，遊客認為，展出內容兼具自然地景與藝術創作的特色，是不同於都市型燈會的沉浸式體驗。

「即將成真」的表演，火焰與音樂的節奏交織，在夜空中綻放光影張力，為左鎮燈會再掀一波高潮，李燿州預期人潮可能再度爆棚。

農曆年假期間，左鎮燈會湧現人潮。（左鎮區公所提供）

左鎮燈會在農曆年假期間，造訪遊客絡繹不絕。（左鎮區公所提供）

