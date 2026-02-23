新竹以南降雨量僅歷年同期不到2成 農水署宣布啟動抗旱輪灌措施

新竹以南區域降雨量僅歷年同期1-2成，部分區域水情更逼近2021年百年大旱情況。農水署指今年上半年農業灌溉用水仍足的關鍵，在於近年完成許多建設加強用水韌性。（資料照，台南市文化局提供）

受今年台灣新竹以南區域降雨量僅歷年同期平均1到2成影響，南部部分河川流量已接近2021年百年大旱情況，農業部農田水利署今（23日）表示，將啟動抗旱措施，包含輪灌、啟用抗旱水井、運用多元水源、跨系統調度。農水署署長蔡昇甫指出，經精密計算，今年上半年用水仍足夠。

農水署指出，經分析全國各灌區近3個月降雨情形，竹苗為歷年同期平均之10%、中彰投雲為11%、嘉南高屏為14%，導致農業水情吃緊，另依據中央氣象署季長期天氣展望資訊，推估今年3月降雨為正常至偏少，4月預報亦無明顯降雨訊號，未來一季降雨呈現偏少趨勢，今年上半年農業灌溉情勢需審慎應對。

目前南部地區都已完成一期作插秧作業，北部區域的稻田預計在2-3月期間完成。蔡昇甫表示，將運用之前已儲備好的水源、多元用水，以及透過輪灌等方式調配，該署去年底加強圳路檢修清淤等方式，也盤點抗旱水井，跨系統調度水源以協助農民整田插秧。

蔡昇甫表示，高屏等地區部分河川流量情況確實已和2021年百年大旱有接近的趨勢，但有賴我國近年透過各種軟硬體建設提升用水韌性，也降低停灌缺水風險，經該署精密計算，預估今年上半年農業整體灌溉用水應無虞，但仍提醒農民要節約用水。

是否啟用去年底剛落成的北幹線、濁幹線水源串接後的水源調度，蔡昇甫表示，目前雲嘉南水情相比2021年當時略好，但若水情在下半年仍持續嚴峻，下一階段就會啟用。

