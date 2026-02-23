城市開箱3-3》從問題行為到生存本能 創傷知情揭脆弱家庭兒少處境

這些來自「脆弱家庭」孩子面對的是長期處於壓力下的「複雜性創傷症候群」，生活環境可能存在心理或生理暴力、物質成癮或是犯罪等需要支持與介入的家庭。他們往往被視為「問題孩子」或壞孩子，不過微光盒子共同創辦人蕭羣諭指出，大眾眼中所謂的問題行為，實質上是孩子在失序生活中發展出的生存本能。（記者蔡愷恆攝）

記者蔡愷恆／台北專題報導

在社會安全網的定義中，過去被稱為高風險家庭的「脆弱家庭」中，兒少面臨的往往不是單一事件引發的創傷後壓力症候群，而是長期處於關係壓力下的「複雜性創傷症候群」。微光盒子共同創辦人蕭羣諭指出，大眾眼中所謂的問題行為，實質上是孩子在失序生活中發展出的生存本能，透過參考「童年歷經量表」（ACEs）理解危險因子並推動去標籤化，才能協助孩子從情緒調控走向正向連結。

根據台北市社會局統計脆弱家庭服務通報案件數，2022、2023及2024年均超過八千件。去年累計至第三季統計，仍有超過6767件。

脆弱家庭的衡量標準包含單親、家暴、性侵、父母酗酒、毒品、精神疾病或服刑，以及長期的情感忽視與冷漠。與源於單一巨大事件的創傷後壓力症候群（PTSD）不同，複雜性創傷源於長期關係中的高壓，例如照顧者反覆的語言暴力或目睹家暴。

即便身體傷痕會癒合，但在壓力當下，孩子的大腦會記住那種生存威脅，導致日後遇到特定觸發因子時，身體會瞬間進入不安全的防衛狀態。

微光盒子曾陪伴一名自立生活的兒少，該名孩子曾因深夜吵鬧被鄰居檢舉並帶往派出所，在晤談中才坦承所謂的「夜夜笙歌」是因為無法獨自入睡。這名孩子四歲在寄養家庭時，曾有被趕到地板睡覺與吃飯的創傷經歷，導致成年後每當關燈，漆黑房間與地板的冰冷溫度都會讓他產生窒息感。他必須透過不斷敲打胸口，才有辦法勉強入睡，這種反應即是長期關係壓力導致的生存機制。

另外，也有一名小學二年級的孩子每聽到大人大聲喊名字就會極度緊張。由於在他的成長經驗中，大聲叫姓名通常緊接著父親的暴力行為，導致其大腦在安全環境下仍會因此警鈴大作。

蕭羣諭指出，大眾眼中的「問題行為」，實質上是孩子在失序生活中學會的生存本能反應，包含透過憤怒展現力量的戰鬥、躲藏以避免被發現的逃跑、透過討好他人換取價值的討好，或是關閉所有感覺的凍結反應。

蕭羣諭認為，創傷知情的重點不在於劃分誰是弱勢，因為每個人生命中都有傷痕。當剝除掉生活環境與行為標籤後，這些孩子與一般人並無二致，追求的都是「被看見、被關注、被肯定、被接納、被愛」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

