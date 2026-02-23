湖中小島浮現！今年集水區未降雨 南化水庫蓄水率5成保衛戰

南化水庫蓄水率持續下降，湖中小島浮現。（記者吳俊鋒攝）

供應民生用水的南化水庫，今年以來，集水區仍未降雨，且越域引水挹注有限，蓄水率一直下降，湖中小島浮現，目前已面臨5成保衛戰；水利署南區水資源分署積極管控單日出水量，加上曾文水庫透過聯通管持續支援，有效保持供水穩定。

南水分署統計，南化水庫集水區今年以來的累積降雨量仍掛0，歷來同期平均為52毫米，氣候偏乾。

而曾文、烏山頭水庫集水區今年以來累積降雨也僅2毫米，是歷來同期平均的40分之1，上游幾無「進帳」。

不過曾文水庫的規模為全國最大，目前透過聯通管，每天持續支援15萬立方米至南化淨水場。

南水分署提到，南化淨水場每天管控出水量30萬的立方米，有了曾文水庫的調度支援，南化水庫單日出水僅需15萬立方米，減少一半，有效蓄存。

南水分署指出，目前高雄清水每日也調度至台南約10萬立方米，確保穩定供水的前提下，減緩南化水庫的出水。

曾文水庫蓄水率47% 須節約用水

南水分署觀測，截至今晚9點，南化水庫的水位標高為170.27公尺，有效蓄水量4329萬立方米，蓄水率在50.79%，面臨5成保衛戰。

至於曾文水庫，水位標高為214.20公尺，蓄水率則是47.57%，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾2.78億立方米；南水分署強調，目前台南水情正常，也籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

曾文水庫目前的蓄水率也低於48%。（記者吳俊鋒攝）

