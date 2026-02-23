城市開箱3-2》「18歲後還在嗎？」一句提問催生微光盒子的長期守護

蕭羣諭與團隊堅定認為，「這些帶著傷痕的孩子需要的不是一、兩年的短期計畫。」（微光盒子提供）

記者蔡愷恆／台北專題報導

「微光盒子」最初並非一場縝密的創業計畫，而是一群學生的實踐。2018年，當時就讀政大諮商所的蕭羣諭，受教授邀請參與一項大學社會責任（USR）計畫，進入安康社區（現興隆社宅）陪伴當地的兒少。

最初，計畫主持人希望舉辦桌遊或電影之夜等單場活動。但對蕭羣諭而言，這類活動僅是「煙火或爆米花式」的交流。這群學生深入社區後，看見了孩子面對的真實環境，包括毒品、暴力與幫派問題。蕭羣諭更堅定認為，這些帶著傷痕的孩子需要的不是一、兩年的短期計畫，而是長期的陪伴。

請繼續往下閱讀...

決定創立協會的契機，來自孩子的一個提問：「我18歲之後這裡還會在嗎？」 為了遵守這個承諾，這群原本可能在畢業後各奔前程的研究生，選擇留下來創立「台灣兒少玩心教育協會」。

目前，微光盒子陪伴著約50位年齡從小一到22歲的兒少。成立至今，服務對象累計超過百位。

然而，熱情與專業很快就面臨現實的考驗。由於組織初期專注於陪伴孩子，忽略了行銷與募款，導致經費持續下滑。微光盒子曾面臨兩次破產危機，前年甚至一度快要發不出薪水。

在最艱困的時刻，蕭羣諭與孩子坦誠，「我們要破產了。」孩子冷靜回應：「沒關係，反正一開始也是從公園開始，大不了就繼續待在公園。」孩子的回饋讓他深刻體會到，即便沒有好的設備與空間，只要這群人還聚在一起，對孩子來說就是有歸屬感的避風港。

這份純粹的連結，正是讓這群政大諮商所學生在「窮爆了」的現實中，仍能堅持做下去的動力。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞請見︰

城市開箱3-3》從問題行為到生存本能 創傷知情揭脆弱家庭兒少處境

城市開箱3-1》家不一定是避風港 微光盒子用陪伴與遊戲接住墜落孩子

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法