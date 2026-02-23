桃市圖2025熱門借閱排行榜出爐 這本書蟬聯成人一般書籍榜第一

桃市圖期許圖書館成為桃園最重要的閱讀推手，讓更多人因閱讀而感受幸福。（桃市圖提供）

桃園市立圖書館公布2025年度借閱排行榜，今年成人一般書籍榜首依舊由方智出版社的《原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則》蟬聯第一，連續三年成為最受歡迎的借閱書籍；童書方面，Harper出版的《Biscuit：more phonics fun》奪下第一，深受親子喜愛；而《神奇柑仔店》系列依然穩居前列，陪伴大小朋友度過歡樂的閱讀時光。

期刊類由《康軒學習雜誌》再度蟬聯第一，視聽資料則以普威爾出品的《名偵探柯南 黑鐵的魚影：劇場版》佔首位最受歡迎，名偵探柯南系列更是借閱前三序位；漫畫榜首由童年漫畫出版社出版的《雙雄大戰假面隊》奪得，顯示漫畫作品在青少年與成人間皆具吸引力。

請繼續往下閱讀...

電子書借閱同樣熱絡，像是寫樂文化出版《原子目標：早上1分鐘，改變一整年！斜槓獸醫的30天潛意識改造計畫》、《原子時間：奇蹟的晚間4小時，改變人生、收入翻倍，社畜獸醫的時間管理實證》及地平線文化出版《思考致富：13個翻轉未來的關鍵法則，改寫金錢藍圖的人生開掛指南》，以及知翎文化《我獨自升級：漫畫版》等，都在電子書借閱榜上名列前茅。

桃市圖館長施照輝表示，電子書不受時間與空間限制，讀者只要透過電腦或手機登入桃市圖館藏系統，即可隨時隨地享受閱讀的樂趣，無論在家、旅途中或假期都能輕鬆展開一場知識之旅。桃市圖除購置各類型圖書與電子書，舉辦多元活動，也與學校及獨立書店攜手合作，拓展市民的閱讀管道。

從借閱調查可見，不同年齡層也展現各自閱讀風貌：

•青少年：偏好圖文書與漫畫，如野人出版的《如果歷史是一群喵》系列、親子天下出版的《神奇柑仔店》系列。

•成年讀者：男女性皆以《原子習慣》為首選。男性偏好理財與商業書籍，如《股息Cover我每一天》、《投資最重要的事》、《晶片戰爭》等；女性則喜愛心理成長類，如《蛤蟆先生去看心理師》、《被討厭的勇氣》、《底層邏輯》等。

•樂齡長者：休閒旅遊與健康養生書籍最受青睞，如《北台灣步道攻略完全制霸》、《走讀桃園指南》、《核心逆齡 節拍超慢跑》及《江晨恩醫師心血管診療室》。

•電子書讀者：偏好生活習慣、心理成長與漫畫，顯示數位閱讀已成為市民日常的重要選擇。

桃市圖2025年熱門借閱排行榜出爐，紙本與電子書齊飛。（桃市圖提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法