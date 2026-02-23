城市開箱3-1》家不一定是避風港 微光盒子用陪伴與遊戲接住墜落孩子

微光盒子在今年農曆年前舉辦圍爐，也舉辦抽獎活動讓孩子露出滿足笑容。（微光盒子提供）

記者蔡愷恆／台北專題報導

對某些孩子來說，家不見得是永遠的避風港；位在木柵興隆社宅一隅的「微光盒子」，才是他們下課後能真正卸下防備的安心去處。

走進據點，迎接孩子的是一整排靠牆的絨毛娃娃。牆上「台灣兒少玩心教育協會」的字樣背後隱隱有著光芒。環顧四周，這裡打造得像是一座理想的童年遊樂場：左側是堆滿漫畫與懶骨頭的「軟爛區」，旁邊設有撞球桌與遊戲機；右側近大門處則是卡拉OK室，設備齊全，從鋼琴到電子鼓應有盡有，多數樂器皆來自外界捐贈。

再往內走，白板上寫滿了旁人難懂的暗語與策略，那是孩子們最近迷上排球後留下的戰術。在微光盒子，國高中生會主動教導年幼孩子規則。在據點內打球放鬆，是他們建立連結的方式。

一切起源於政大的大學社會責任計畫，後發展為非營利組織。作為台北市首個以「創傷知情」為核心的兒少據點，這裡致力於接住來自「脆弱家庭」的孩子。所謂脆弱家庭，不單指經濟貧困，更多是環境中潛藏的危險因子，如父母酗酒、毒品、家暴或精神疾病等，這些長期存在於關係中的壓力，往往會影響兒少的身心發展。

穿越熱鬧的卡拉OK室，走到底是諮商用的晤談室。角落鋪設著整齊的巧拼，堆滿棉花娃娃，牆壁也貼上軟墊，用意是接住孩子突發的不安情緒。共同創辦人蕭羣諭說，曾遇過一名約180公分的高壯孩子，在失控時將菜刀摔在地上，甚至在晤談室內勒住他的脖子、推向牆壁。

面對激烈的對抗，蕭羣諭選擇冷靜應對：「我不會害怕你這樣做，但我需要知道你怎麼了，我不會像其他人一樣離開。」 經過兩小時僵持，孩子才在氣力耗盡後，顯露出藏在憤怒底下的恐懼與委屈。蕭羣諭觀察到，這類「問題行為」實質上是孩子的生存保護機制，「生氣是一種比較有力量的保護方式，讓他們不用去承認內心的害怕。」

然而，建立這份信任極其困難。在一般的教育或社工體系中，陪伴時間往往不足以消融孩子累積十幾年的傷痕。面對只認識數個月的大人，孩子很難產生安全感。蕭羣諭表示，「即便花了4、5年的時間，要讓孩子真心相信『我們不會傷害他』也不容易。」

除了心理陪伴，廚房區則是另一處訓練自主的基地。這裡有裝滿食材的冰櫃、營業用烤箱與各式廚具。微光盒子堅持不讓孩子認為一切資源都是理所當然，如果肚子餓了，孩子必須學會下廚煮飯，並在過程中互相幫忙、學習生活技能。

微光盒子正如其名，在社宅的一隅透著微亮。它不試圖成為照亮全城的暖陽，而是嘗試接住每個墜落的孩子，陪他們找到屬於自己的光芒。

「微光盒子」位在木柵興隆社宅一隅。（記者蔡愷恆攝）

