教室「外推窗排風扇」好厲害 夏季33度降至低於30度

屏東縣內埔鄉泰安國小推動淨零碳排多年，去年增設的屋頂太陽能板每年可發2600度電，自發自用外還讓永續行動在國小校園就已紮根，今年獲推動能源教育標竿的銀獎，將校園打造成為永續示範場域的推手、總務主任凃淳益指出，透過智慧電表讓用電量數據呈現，「學童有了實際體驗，隨手節電就不會淪為口號」。

泰安國小從停車場透水性鋪面、教學大樓外牆的遮陽工程、屋頂太陽能板到教室內人力腳踏車、水力發電模組等皆融入能源教育，縣府教育處指出，泰安國小2013年加入屏東縣環境教育輔導團，協助推動全縣能源教育，深耕環境教育已逾10年，除多次獲得經濟部能源教育標竿的獎項，更是教育部永續循環示範學校。

凃淳益指出，多年來盤點出校內低窪處及特別悶熱處，其中教學大樓西曬嚴重，於外牆設置外遮陽平台，隔絕太陽輻射熱，接著利用「外推窗排風扇」將走廊較低溫空氣引入教室通風降溫，光這樣就讓夏季中午從33度降至不到30度，開冷氣既節能也可迅速降溫，學童不用燥熱的上課。

凃淳益說，每間教室也更設置智慧電表，讓用電量實際呈現，老師再透過學生實際參與，分析節電行動，帶著孩子討論如何讓下個月電費更便宜，並達成如出門必隨手關燈等承諾，在每個月比對更能明確了解節電動作與實際用電量的差異，老師再適時以1度電3元換算，學童就更加有感，同時在他們身上種下一輩子受用的生活節能好習慣。

泰安國小爭取縣府預算在屋頂增設16片太陽能板及儲能電池自發自用直接供營運，一年多運作月平均發電250度，年均發電2600度，供電給辦公室兩台冷氣、電燈及不斷電監視器設備，學童見狀，皆對少少幾片太陽能板竟能驅動冷氣是感到相當震撼，校方推動能源自主，同時提升地方自主防災的韌性。

校長林廣文表示，泰安國小針對不同年級打造能源教育課程，培訓中高年級的孩子擔任解說員，為參訪來賓講解校內各項節能措施，深化學生對節能、創能、儲能的認識，進而將節能減碳的理念帶回家中並擴散至社區。

