台中大明兒童公園新遊戲區啟用 小朋友體驗攀爬遊具樂翻

台中市議員張芬郁（右）爭取大里區大明兒童公園改造，今天多功能攀爬吊桿遊具啟用，吸引眾多小朋友來體驗。（記者陳建志攝）

台中大里區大明兒童公園，在市議員張芬郁和永隆里長黃秀玲爭取下，市府斥資200多萬進行改造，除移除土丘，還興建多功能攀爬吊桿遊具和軟墊，今天舉行完工啟用儀式，吸引眾多小朋友來攀爬體驗，張芬郁表示，將會持續爭取改善設施增加遊具，讓老公園有新風貌，創造更舒適的遊戲空間。

市議員張芬郁表示，台中美樂地共融公園有235座，新開闢的公園設計新穎，遊具變化多樣性，老公園顯得單調沈悶，其中大明兒童公園，2002年在簡肇棟擔任大里市長期間所規劃開闢，為了讓小朋友有更多元的遊憩體驗，向市府爭取進行公園改造，今天公園新遊具正式啟用，吸引許多家長帶著小朋友來體驗。

永隆里長黃秀玲表示，2年前和張芬郁議員開始著手改善大明兒童公園，已陸續完成損壞的涼亭修繕、增設花架，過年前則移除利用性不高的土丘，增設攀爬遊具，這是馬年開工第一天的禮物，希望大小朋友都喜歡，未來持續爭取設置洗手檯及增設盪鞦韆等設施。

市府建設局養工處屯區工程隊長潘昱維表示，大明兒童公園升級優化，經過3次現場會勘討論，建設局編列200多萬元預算，移除土丘、興建多功能攀爬吊桿遊具和軟墊，遊戲中具有挑戰性，希望讓公園更安全、更好玩。

