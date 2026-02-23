開市規格毛豬拍賣價跌至77.58元 農業部擬減少拍賣頭數穩定豬價

今天規格毛豬拍賣價每公斤不到78元，農業部將祭出減少拍賣頭數以穩定豬價。（資料照）

肉品市場今（23日）開市，全台毛豬規格平均價格每公斤77.58元、成交頭數2萬2509頭，為近2年多來新低。農業部畜牧司表示，因明、後天「天公生」節日又將休市，許多大型肉商今日未進場採買，加上年後買氣較疲軟等影響豬價，將於26日開市後調節進場拍賣頭數穩定豬價。

我國去年10月在台中爆發首例非洲豬瘟疫情，幸中央防堵得當，最後疫情僅鎖定單一案場，並於今年2月21日再度向世界動物衛生組織遞交非洲豬瘟自我聲明非疫區申請文件，可望最快於今年8月底再度重返非疫區；但受去年疫情影響，豬隻禁運禁宰長達15天，農業部於解禁後，採取秩序出豬方式，春節前規格毛豬拍賣價每公斤都達85元以上，今天肉品市場恢復正常交易，規格內毛豬拍賣均價77.58元，較節前跌近1成。

農業部畜牧司司長李宜謙說明，因春節前家戶採買的豬肉還在消化，春節後豬價通常會相對疲軟，另接獲第一線肉商反映，今年春節假期長達9天，不少國人選擇出國消費，整體買氣不若往年，以及24日、25日兩天肉品市場又休市，許多大型肉商計畫於26日再進場採買，眾多原因影響今日豬隻拍賣價格。

李宜謙進一步指出，為穩定豬價，除持續協調冷凍廠進場採買，原預定26日開市後秩序出豬的頭數，將從原本2.4萬頭到2.6萬頭毛豬區間，減少為2萬頭到2.2萬頭。

養豬協會理事長潘連周則指出，豬價受影響主要是國內發生非洲豬瘟疫情期間，許多進口商認為疫情不可能短期結束，就大量自國外進口，但這些進口商沒想到台灣竟可快速成功撲滅疫情，甚至成為全球唯一案例，這些進口商將大量進口後的豬肉削價賣給加工廠，更進一步影響國內豬價。

潘連周表示，豬隻目前每公斤成本至少要80元以上，現在豬價不盡理想，許多豬農都是大虧本，雖然豬價跌，但消費者在菜市場購買豬肉價格卻不變，若為讓豬農有合理收益，也有必要透過優惠獎勵措施讓老農盡快離牧，在養頭數也有必要減少50萬頭以上，協會預計3月4日在台北邀請冷凍公會、肉類公會、肉品市場協進會、防檢署、畜牧司等開會討論協調，盼國人一起支持最美味的台灣豬。

