春節國道車潮多卻比去年不塞？ 高公局曝原因：壅塞比例減少6％

交通部高速公路局統計，今年春節連假期間國道交通量與去年相近，但在疏導措施與事故快速排除下，塞車情況較去年同期和緩，壅塞比例減少6%，事故件數也減少19%；示意圖。（記者黃宜靜攝）

9天春節連假昨天結束，交通部高速公路局統計，連假期間國道交通量與去年相近，但在疏導措施與事故快速排除下，可在平均約14分鐘內排除事故，因此塞車情況較去年同期和緩，壅塞比例減少6%，事故件數也降低了。

高公局表示，連假尖峰期間初一至初六，國道全線雙向每日平均交通量為124.0百萬車公里（mvk），為平日年平均（93mvk）的1.3倍，與去年同期（初一至初五）平均（124.3mvk）相近。其中，南向交通量以初二達66.0mvk為最高，北向以初四達72.3mvk為最高，雙向以初三達131.2mvk為最高，約為平日年平均的1.4倍。

高公局指出，連假尖峰期間每日壅塞比例（每半小時行駛速率低於40公里的路段與時段占全日路段時段比例）平均為3.2%，較去年同期平均3.4%、減少0.2%，減少幅度為6%。

高公局表示，連假尖峰期間每日平均肇事件數為157件，較去年同期平均193件，減少19%，其中初二達202件影響國道車流甚鉅，但在高公局與國道公路警察局攜手合作下，平均約14分鐘內即排除事故，因此整體而言，國道交通量相近，但在相關的疏導措施及事故防制發揮成效下，國道壅塞情況較去年同期和緩。

國5交通部分，高公局指出，初一到初六雪隧每日平均交通量為7.7萬車次，為平日年平均的1.3倍，較去年同期平均7.6萬車略增1%；國5南向尖峰日（初一至初三）在實施石碇、坪林匝道封閉搭配精進式匝道儀控下，整體路況大致正常，北向尖峰日（初二至初五）則在實施高乘載管制及主線與匝道儀控管制、搭配多項公共運輸優先通行措施下，壅塞比例較去年減少。

高公局表示，春節連假在用路人配合各項交通疏導措施下，國道雖有局部路段因車流過度集中或事故而出現壅塞情形，但不致過於嚴重，顯示本次春節連假整體疏導發揮成效。

