白天眺望群峰、入夜追螢火蟲 新北「微笑山線縱走」報名開跑

平溪區的孝子山步道，感受被層層綠意環繞的山林風景（圖由新北市觀旅局提供）

中和區的「圓通寺一線天探秘」，將林蔭健走、祈福體驗自然與文化之美。（圖由新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局3至4月規劃4場「微笑山線縱走活動」春季專屬健行路線，包括新店、平溪、中和、石碇等地，新北市觀遊局長楊宗珉表示，此次縱走活動特別結合春季限定的螢火蟲季與夜間生態體驗，邀請民眾在春暖花開的時節走入山林，感受新北山林日夜更迭的迷人風貌，活動自今午2點起開放限量報名。

4條路線包括4月26日新店區的「和美山夢幻螢光 X 四星級野餐饗宴」夜間體驗，新北市觀旅局說明，新店和美山生態資源極為豐富，入夜後點點螢光飛舞，山徑宛如一條流動的螢光走廊，此次活動攜手榮獲四星級旅館認證的「白金花園酒店」推出春季限定野餐餐盒，參與民眾可在星光草原鋪開野餐墊，在微風與星空下，品嚐星級主廚料理，靜賞螢火蟲閃爍，伴隨流動螢光走廊譜寫春夜浪漫。

新店和美山步道春夜閃耀螢光。（圖由新北市觀旅局提供）

「微笑山線縱走活動」春季專屬的新店和美山健行路線，聯手四星級白金花園酒店，推出春季限定野餐盒。（圖由新北市觀旅局提供）

4月3日平溪區的「遠眺孝子山群峰」，觀旅局指出，孝子山步道系統包含孝子山、慈母峰、普陀山等多座獨立山頭，因山形陡峭、絕壁聳立，猶如拔地而起的巨大石筍，素有台版「小黃山」美譽，是喜愛壯闊地景者的絕佳選擇，在領略完群峰的驚險與絕美後，行程將於「微笑山線服務據點：覓石底（慢慢來咖啡）」溫馨收尾。

3月22日中和區的「圓通寺一線天探秘」，將走訪座落於中和後山的直轄市定古蹟圓通寺，觀旅局表示，圓通寺融合日式與西洋風格的石造古剎，可感受歲月堆疊的歷史氣息，隨後探索壯麗的「一線天」秘境，在靜謐的山林洗禮下，找回內心的平靜與從容，另造訪微笑山線服務據點：中和綠書店，徜徉於書香與自然情懷。

石碇皇帝殿稜線步道，沿途展現極致視野與岩稜地形，是進階登山者首選。（圖由新北市觀旅局提供）

4月12日石碇區的「皇帝殿岩稜挑戰」是進階登山者首選，觀旅局指出，皇帝殿岩稜步道是雪山山脈向北延伸而來的山稜，最聞名的是其東峰與西峰之間的岩稜步道，以壯闊視野與刺激地形聞名，沿途可鳥瞰石碇與層層山巒，行走於岩稜之上，沉浸在原始而寧靜的山林氛圍中，漫步岩稜後，將再造訪「微笑山線服務據點：漫縵山房，相關資訊可關注新北旅客臉書粉專。

