    台南迎春禮228登場 送百份開春小禮

    2026/02/23 20:40 記者王姝琇／台南報導
    台南迎春禮將於2月28日在台灣府迎春門舉行。（台南市政府提供）

    台南市府將於2月28日上午9時在台灣府迎春門舉行「丙午年台南市迎春禮民俗活動」，將由副市長葉澤山與正統鹿耳門聖母廟主委鄭深池等於東門城進行祭天，接續於勝利國小舉行開春儀式，將發放100份開春小禮。

    文化局長黃雅玲指出，今年活動結合在地學校，於大東門城祭天儀典結束後，首度移師東區勝利國小展開精彩的開春儀式，將由四至六年級的學生帶來特別排練的話劇「迎春禮」表演。勝利國小位於大東門城外，當地舊名「春牛埔」，作為迎春禮俗的舉辦地點之一，格外有文化傳承與教育意義，非常感謝校方全力配合，以及推廣迎春禮俗的用心。

    文化局進一步指出，台南不但是文化古都，也是農業大城，滿載著土地的恩賜，豐饒的農漁牧產讓大家豐衣足食，透過傳承祖先的祭天儀式，發揚敬天愛人的精神。「迎春禮」活動除遵循古禮的祭典儀式外，並依照《春牛經》形制打造芒神和春牛，足顯重視這項民俗活動的推廣意涵。今年丙午年屬火，又稱「赤馬年」傳統上認為容易炎熱乾旱，而芒神赤足代表雨水多，提醒大家要更注意因應極端氣候。

    活動當日完成祭天儀式後，將由東門城出發前往勝利國小，並在勝利國小進行開春儀式。開春儀式結束後，將發送限量100份的開春小禮與聖母廟御守，民眾可在當日上午9時於勝利國小的活動服務台領取開春小禮兌換券。

    台南迎春禮將於2月28日在台灣府迎春門舉行。（台南市政府提供）

