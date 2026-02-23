台南巷仔Niau揮棒上場 超萌5款模型搶收藏

「巷仔Niau棒球故事特展」邀民眾與巷仔Niau同框合影。（台南市政府提供）

隨著世界棒球經典賽（WBC）熱潮升溫，全台掀起棒球風潮。市定古蹟台南愛國婦人會館即日起至4月6日推出「巷仔Niau棒球故事特展」；此外，五款「巷仔Niau棒球姿勢微型模型」系列商品，包括投手、捕手、外野手、打者、跑者姿勢，將於3月2日起於台南愛國婦人會館正式發售，掀起收藏潮。

以城市吉祥物「巷仔Niau」為主角，結合棒球運動文化與城市IP創意轉譯，將球場上拚搏精神轉化為展場敘事語言，打造兼具趣味性與情感厚度的觀展體驗，為春日注入一段屬於台南的熱血記憶。此次，特展透過場景建構，讓角色穿梭巷弄日常與熱血球場之間，映照城市生活片段與集體記憶。

「巷仔Niau棒球故事特展」特別規劃手拿牌道具及拍照互動區，邀請民眾與巷仔Niau同框合影，無論是定格揮棒瞬間的動感畫面，或捕捉角色俏皮神情的溫暖時刻，都讓觀展過程轉化為可帶走的專屬回憶。

延續展覽熱度，「巷仔Niau棒球姿勢微型模型」系列商品（共五款：投手、捕手、外野手、打者、跑者）將於3月2日起於台南愛國婦人會館正式發售。設計細膩呈現揮棒、投球、滑壘等動作姿態，濃縮棒球運動的動態張力與角色魅力，兼具收藏價值與紀念意義，邀粉絲將展場中的熱血瞬間帶回日常生活，持續為城市IP注入文化能量。

文化局自即日起至4月6日於愛國婦人會館推出「巷仔Niau棒球故事特展」。（台南市政府提供）

巷仔Niau祭出5款打棒球模型系列商品。（台南市政府提供）

