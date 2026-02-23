把握週二好天氣！228連假雨神橫掃全台

未來1週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來1週氣溫趨勢。（氣象署提供）

日夜溫差示意圖。（氣象署提供）

好天氣維持到明天，228連假天氣又是如何呢？中央氣象署指出，明天週二各地多雲到晴，全台白天溫度26-31度，週三起東北季風、鋒面及華南雲雨區東移機接力影響台灣，北部、宜蘭地區稍微轉涼，到了228連假期間降雨範圍變大，中部以北、東半部地區及恆春半島、南部山區都可能會下雨。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天天氣與今天類似，但西半部雲量增多，各地早晚偏涼18-20度，台南以北、東半部26-29度，高屏地區29-31度；各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

鄭傑仁指出，週三鋒面通過、東北季風稍微增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。到了週四雖然東北季風減弱，但有另一波鋒面接近，水氣量較多，因此桃園以北地區有局部短暫陣雨，東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，中部平地、南部其他地區為多雲。

鄭傑仁說，228連假期間，鋒面通過、東北季風再增強，其中連假期間的前2天（27、28日）降雨範圍變得更大，中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區有局部短暫陣雨。

鄭傑仁指出，到了下週日、連假最後一天，以及下週一東北季風減弱，華南雲雨區東移影響，雨區類似，但雨勢會稍微減弱，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲。

氣溫部分，鄭傑仁表示，未來一週雖然有2波東北季風，但早晚溫度影響不大，週三起至週四北部、宜蘭白天天氣略為下降，中南部日夜溫差大，各地早晚17-21度，北部、宜蘭白天22-25度、花蓮24-26度、台東26-28度、中南部29-30度；到了週五後，各地溫度些微下降。

鄭傑仁表示，週五至下週日，若溫度、水氣配合，3500公尺以上高山可能有零星降雪的機會。

