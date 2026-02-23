為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園燈會「飛馬耀桃園」三大燈區登場 警方啟動交管疏導措施

    2026/02/23 19:47 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園燈會現場蓮花主題燈飾。（記者余瑞仁攝）

    桃園燈會現場蓮花主題燈飾。（記者余瑞仁攝）

    2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、三民運動公園及南崁溪水岸盛大登場；今年以「飛馬耀桃園」為主題，打造高13米的全金屬機械動態飛馬主燈，也攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造出萌翻全場的專屬主題燈區，展現桃園市航空城與科技城市的獨特魅力。

    桃園市警局交通警察大隊為維護交通順暢啟動交通疏導及管制措施，宣布交通管制事項及路段如下：

    一、即日起至3月12日：虎頭山創新園區臨南崁溪路段路邊停車格暫停開放。
    二、2月25日至3月8日活動期間：虎頭山創新園區臨南崁溪路段及成功路三段115巷83弄（部分路段）禁止汽機車通行，自行車僅能牽行禁止騎乘。
    三、2月23日至3月8日：虎頭山創新園區二期停車場暫停開放。

    為因應龐大賞燈人潮，桃園市政府交通局規劃兩條免費「賞燈專車」路線，連結交通樞紐與燈區，接駁車路線為：
    紅線：桃園火車站後站（福安公園）往返會稽河濱公園。
    藍線：新永和市場往返虎頭山創新園區。
    營運時間：平日17時至22時；假日16時30分至22時30分（約10至15分鐘一班次），民眾可將車輛停放在市區停車場後，轉乘接駁專車進入會場。

    另為緩解車位需求，警方建議開車民眾可將車輛停放至「新永和市場停車場」後步行或轉乘藍線接駁車前往會場，也可利用桃園火車站後站停車場等停車空間，搭乘紅線接駁車前往。周邊機車停車場，平日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場，假日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場、桃園高中停車場、退輔會職訓中心停車場，同時提醒民眾切勿違規停放於人行道。

    交通警察大隊大隊長林東星呼籲，燈會期間人車眾多，請民眾配合現場員警與工作人員指揮，並留意市府官方網站公告之交通資訊與替代道路建議。建議提早出門、避開尖峰時段，多加利用接駁專車與大眾運輸工具，共同營造安全、有序、溫馨的賞燈環境。

    桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，打造高13米的全金屬機械動態飛馬主燈（記者余瑞仁攝）

    桃園燈會以「飛馬耀桃園」為主題，打造高13米的全金屬機械動態飛馬主燈（記者余瑞仁攝）

    桃園市警局於燈會周邊實施交通管制疏導措施。（桃園市警局提供）

    桃園市警局於燈會周邊實施交通管制疏導措施。（桃園市警局提供）

    
    
