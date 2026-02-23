為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化桌球小將揚威全國！彰德國中入選率全國第2 盧識淵入選國手

    2026/02/23 20:41 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣長王惠美親自下場與國手選將盧識淵較勁球技，兩人一來一往,打得精彩,眾人看得入迷。（縣府提供）

    彰化縣長王惠美親自下場與國手選將盧識淵較勁球技，兩人一來一往，打得精彩，眾人看得入迷。（縣府提供）

    彰化桌球實力再顯鋒芒！由中華民國桌球協會主辦今年（2026）在桃園市舉行的15歲組青少年桌球排名賽最近落幕，彰化縣代表隊、彰德國中選手，展現強大競技實力，在全國260位頂尖選手角逐下，共有3名男選手成功挺進全國前12名，其中，選手盧識淵勇奪全國第3名，順利取得2026年亞洲及世界青少年錦標賽的國手資格，亮眼表現讓學校、縣府跟著沾光。

    縣長王惠美今天（23日）下午前往彰德國中，親自慰勉參賽選手與教練團隊，頒發獎勵金與營養品，勉勵選手在刻苦訓練之餘，也要照顧好身體，她還下場與將代表台灣出國比賽的選手盧識淵現場較勁球技，兩人一來一往，打得精彩，也讓王惠美展現會打桌球的真實力。

    王惠美表示，這次男子組入選國手比例高居全國第2，更是「非六都」縣市中的第1名。除了盧識淵摘下季軍，同校隊友羅允呈與陳柏承也分別獲得第9名及第11名；女生組部分，彰化縣桌球訓練中心選手謝知宸則表現優異，拿下全國第4名。

    王惠美指出，這次能有如此佳績，歸功於彰化深耕多年的基層三級培訓制度，選手從大竹國小的扎根訓練，到銜接彰德國中的專業強化，配合教練陳宗翰跨校指導與校方後援會的支持，讓彰化孩子在資源整合下，能留在縣內發揮潛能，實踐「彰化人留彰化，彰化人創奇蹟」的目標。

    彰德國中桌球選將盧識淵勇奪今年全國15歲組青少年桌球排名賽第3名,取得2026年亞洲及世界青少年錦標賽的國手資格,縣長王惠美授旗鼓舞士氣。（縣府提供）

    彰德國中桌球選將盧識淵勇奪今年全國15歲組青少年桌球排名賽第3名，取得2026年亞洲及世界青少年錦標賽的國手資格，縣長王惠美授旗鼓舞士氣。（縣府提供）

    縣長王惠美（中）今天前往彰德國中慰勉參賽選手與教練團隊,頒發獎勵金與營養品,勉勵選手在刻苦訓練之餘,也要照顧好身體。（縣府提供）

    縣長王惠美（中）今天前往彰德國中慰勉參賽選手與教練團隊，頒發獎勵金與營養品，勉勵選手在刻苦訓練之餘，也要照顧好身體。（縣府提供）

