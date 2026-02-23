初九重頭戲登場！台南首度彙整破百場「天公生」活動

台灣首廟天壇每逢天公生，吸引大批民眾湧進拜天公祈福。（台南市政府提供）

農曆正月初九「天公生」將至，南市府為支持信仰傳統、兼顧環境永續，特別彙整各大宮廟初九拜天公的破百場活動，鼓勵民眾就近前往參拜，以更友善環境的方式迎接新年的到來。

市長黃偉哲表示，初九拜天公，以往許多民眾會選在農曆正月初八子時（23時）於家中設置香案祭拜玉皇大帝，祈求新的一年一切平安、順利，考量家戶自行祭拜耗費人力時間，為提供更為便利的祭拜方式，今年特別彙整37區各大宮廟初九拜天公的活動表，鼓勵民眾就近前往參拜，集氣祈福，讓台南在新春之際匯聚善念與祝福，展現宗教文化安定人心的力量。

副市長兼代理民政局長姜淋煌也表示，聯合祭拜由宮廟集中處理紙錢，減少社區巷弄零散焚燒與火源風險、降低空氣污染，讓敬天禮神與守護城市環境品質並行。拜天公通常在深夜時段出現連續燃炮，對需作息規律的市民也會造成困擾，所以鼓勵民眾能前往各大宮廟參拜，有效降低零星燃炮與噪音干擾，在尊重傳統的同時，也兼顧現代生活品質與鄰里安寧。

