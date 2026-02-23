議員促中市府開放人行道設舊衣回收箱 助社福團體闢財源

議員建議環保局開放社福團體在人行道設置舊衣回收箱。（記者蘇金鳳攝）

舊衣回收對弱勢社福團體經費來源有所助益，中市議員李天生、陳文政都表示，環保局所提出的「台中市環境清潔維護自治條例」將道路不能設舊衣回收箱的條文刪除，但配套的「台中市舊衣回收設施設置管理草案」卻一直未提出，導致很多社福團體無法在人行道設置舊衣回收箱，台北、台南等縣市都已開放，要求環保局儘速立法，以符合垃圾分類及社團的需求。

環保局表示，由於目前以行人安全為優先，因此先要進行盤點有哪些地點適合設置，若盤點出來後，才能訂定「台中市舊衣回收設施設置管理草案」，作為實施依據；同時，目前很多私人用地已有設置舊衣回收箱，社福團體可以試著接觸。

請繼續往下閱讀...

民進黨議員李天生表示，近4年台中市舊衣回收量平均約為3831公噸，其中環保局回收部分約為2286公噸，去年變賣收入約156萬元，因此舊衣回收不止環保，甚至可成為收入，若開放社福團體在人行道設置舊衣回收箱，有助於其經費的收入。

李天生指出，目前台北、台南、嘉義、新竹等地，都已開放弱勢團體申請在人行道放置舊衣回收設施，希望市府儘快開放社福團體申請，早日落實社會福利及環保政策。

國民黨議員陳文政則表示，社福團體殷切希望市府能開放社團來承辦舊衣回收，而環保局也擬定了「台中市舊衣回收設施設置管理草案」，卻都未實施。

陳文政指出，台北、台南等多縣市都已開放弱勢團體申請，而台北市更在2024年回收舊衣3161噸，創造了2166萬收益，每回收一件舊衣減少4.2公斤碳排放量及省下約2500公升的水量，台中市應比照辦理，建議可選定部分行政區試辦，規定得在道路、公園及2米以上人行道設置舊衣回收箱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法