揮別掃墓會車惡夢 台中選11處公墓改善

台中市政府將閒置空墓變安全腹地，斥資375萬拓寬墓道強化防災。（市府提供）

每年掃墓都會因道路狹小而發生會車險象環生的畫面，台中市政府啟動「公墓墓道優化專案」，優先針對全市11處公墓進行改善，投入375萬元整平空墓、拓寬約9千平方公尺墓道，將原本閒置的空墓轉化為可會車、可停靠、可救災的多功能安全區域，讓市民在掃墓祭祖時更加安心。

民政局長吳世瑋表示，傳統公墓墓道多半狹窄彎曲，加上兩側雜草叢生，不僅影響整體景觀，也增加民眾步行風險，更限制消防車輛與救災人員進出效率，為提升民眾祭祖時的安全與便利性，市府此次優先針對全市11處曾發生火災案件或具改善需求的公墓進行改善，拓寬整平墓道兩側已起掘的空墓區域，適度增加通行空間，讓車輛更方便會車、停靠及迴轉，也預留必要的緊急通行動線，解決公墓「無路可停、無地可迴」的救災瓶頸，全面提升防災韌性。

台中市生命禮儀管理處表示，此次改善範圍包括大肚區第4、第6公墓，南屯區第18、第20公墓，北屯區第28、第30公墓，西屯區第14公墓，沙鹿區示範公墓及第6公墓，外埔區第1公墓及大甲區第1公墓等地區，新闢空間除提供車輛臨時停靠與會車使用外，也可作為消防駐點區及滅火水袋放置處，供祭祀民眾即時取用，大幅縮短火警應變時間，強化整體安全管理。

此外，在環保措施方面，市府持續推動「紙錢集中燒」及「以功代金」等措施，目前全市149處公墓已設置197處紙錢集中區，今年預計再新增42處，鼓勵民眾集中焚燒紙錢或以善行替代燒金，減少空氣污染及用火風險，在尊重傳統禮俗的同時，也兼顧環境永續與公共安全。

台中市生命禮儀管理處表示，相關改善工程將持續推動，期盼在今年清明節前，讓防災更到位、掃墓更安全、交通更順暢。

