屏縣環保局春節稽查不打烊 查獲10件違規

春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，鎖定機動車輛噪音熱區，運用聲音照相科技執法。（屏東縣政府提供）

春節期間返鄉人潮與觀光客湧入屏東，為維護縣內環境品質、防杜不法污染行為，屏東縣政府環保局稽查不打烊，查核砂石場、工廠、露天燃燒熱點、畜牧場、廣告物等，共查獲10件違規。

屏縣環保局表示，連假首日即啟動道路大洗掃作業，並組成聯合稽查小隊，同步查核砂石場污染防制措施落實情形，稽查過程發現1件放流水超標，依違反水污染防治法開罰；整體環境則有明顯改善，原有車行揚塵、路旁積土及堤坊邊坡垃圾情形大幅減少。

春節期間，環保局共動員近400位人員出勤，除每日分赴屏北、屏南巡查熱門景點外，同時啟動擴大聯合稽查，針對易遭陳情的畜牧場加強巡查，共查核176家，查獲5家違規，後續將依法辦理。

為提升觀光品質，環保局也加強公廁巡檢與違規廣告物拆除，連假期間巡查觀光景點公廁108處，拆除違規廣告物135面，並告發處分4件。

環保局統計，春節期間共查獲1件砂石場違反水污染防治法、2場畜牧場違反廢棄物清理法、3場畜牧場違反水污染防治法，4件規違廣告物，依違反廢棄物清理法開罰，10件罰款金額共近20萬元。

年節期間，環保局也在屏東市玉皇宮宣導紙錢減量，並協助辦理紙錢集中清運，自大年初一至初五共收運紙錢約70公噸。此外，環警監也聯合稽查，運用聲音照相科技執法，鎖定機動車輛噪音熱區，年假期間共攔查或拍攝956輛車輛，遏止不當改裝及危險操駕行為。

春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，展開聯合大稽查，防杜不法污染行為。（屏東縣政府提供）

