為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣環保局春節稽查不打烊 查獲10件違規

    2026/02/23 18:48 記者羅欣貞／屏東報導
    春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，鎖定機動車輛噪音熱區，運用聲音照相科技執法。（屏東縣政府提供）

    春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，鎖定機動車輛噪音熱區，運用聲音照相科技執法。（屏東縣政府提供）

    春節期間返鄉人潮與觀光客湧入屏東，為維護縣內環境品質、防杜不法污染行為，屏東縣政府環保局稽查不打烊，查核砂石場、工廠、露天燃燒熱點、畜牧場、廣告物等，共查獲10件違規。

    屏縣環保局表示，連假首日即啟動道路大洗掃作業，並組成聯合稽查小隊，同步查核砂石場污染防制措施落實情形，稽查過程發現1件放流水超標，依違反水污染防治法開罰；整體環境則有明顯改善，原有車行揚塵、路旁積土及堤坊邊坡垃圾情形大幅減少。

    春節期間，環保局共動員近400位人員出勤，除每日分赴屏北、屏南巡查熱門景點外，同時啟動擴大聯合稽查，針對易遭陳情的畜牧場加強巡查，共查核176家，查獲5家違規，後續將依法辦理。

    為提升觀光品質，環保局也加強公廁巡檢與違規廣告物拆除，連假期間巡查觀光景點公廁108處，拆除違規廣告物135面，並告發處分4件。

    環保局統計，春節期間共查獲1件砂石場違反水污染防治法、2場畜牧場違反廢棄物清理法、3場畜牧場違反水污染防治法，4件規違廣告物，依違反廢棄物清理法開罰，10件罰款金額共近20萬元。

    年節期間，環保局也在屏東市玉皇宮宣導紙錢減量，並協助辦理紙錢集中清運，自大年初一至初五共收運紙錢約70公噸。此外，環警監也聯合稽查，運用聲音照相科技執法，鎖定機動車輛噪音熱區，年假期間共攔查或拍攝956輛車輛，遏止不當改裝及危險操駕行為。

    春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，展開聯合大稽查，防杜不法污染行為。（屏東縣政府提供）

    春節期間，屏東縣政府環保局稽查不打烊，展開聯合大稽查，防杜不法污染行為。（屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播