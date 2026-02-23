為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春節人潮湧入 高市府:澄清湖與日月潭、石門水庫均未實施常態性入園總量管制

    2026/02/23 18:17 記者葛祐豪／高雄報導
    澄清湖春節湧入大批遊客。（公園處提供）

    澄清湖春節湧入大批遊客。（公園處提供）

    針對環團憂心澄清湖以往每天有入園7000人限制，但大年初一至初四卻湧進22萬人，飲用水保護區的水質恐遭破壞；高雄市公園處今（23）日澄清說，澄清湖與日月潭、石門水庫同屬開放型水域，均未實施常態性入園總量管制。

    高雄市公園處說明，102年9月，台灣自來水公司與市府合作開放高雄市民免費入園，當時基於睦鄰，簽訂行政契約，並訂有每日7000人上限的管制措施，明訂得視實際情形隨時調整； 為提升整體管理效能，市府去年7月1日起，重新與自來水公司簽訂代管契約後，取消每日人數上限規定，同步訂定「高雄市澄清湖風景特定區場地管理辦法」，維護園區自然景觀及水資源的永續環境。

    針對春節期間澄清湖大批入園人潮，公園處表示，澄清湖與日月潭、石門水庫同屬開放型水域，均未實施常態性入園總量管制；在行為管理強度上，澄清湖規範更嚴格，全面禁止寵物入園，並嚴禁戲水、垂釣及任何污染水體行為，現場秩序及水源保護均維持正常，外界所稱人潮失控與實況不符。

    公園處說明，澄清湖代管後，以「開放共享、嚴謹管理」為原則，兼顧市民休憩權益及水源生態保護需求，春節期間也增派巡查與管理人力，強化場域清潔維護與即時勸導作業，整體運作有序。

    公園處舉例說，依113年統計，全國水庫觀光遊憩人次達798萬4千人次，其中日月潭287萬人次、石門水庫132萬人次，均為百萬級以上遊憩場域，澄清湖也名列其中。數據顯示，場域開放觀光與水質保護並非對立，關鍵在於管理制度是否嚴謹落實，而非單純以人數多寡作為判斷標準，未來市府將持續滾動檢討相關管理措施，在保障水資源安全與生態永續的前提下，兼顧市民遊憩需求與公共利益。

    澄清湖湖面景觀。（公園處提供）

    澄清湖湖面景觀。（公園處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播