春節人潮湧入 高市府:澄清湖與日月潭、石門水庫均未實施常態性入園總量管制

澄清湖春節湧入大批遊客。（公園處提供）

針對環團憂心澄清湖以往每天有入園7000人限制，但大年初一至初四卻湧進22萬人，飲用水保護區的水質恐遭破壞；高雄市公園處今（23）日澄清說，澄清湖與日月潭、石門水庫同屬開放型水域，均未實施常態性入園總量管制。

高雄市公園處說明，102年9月，台灣自來水公司與市府合作開放高雄市民免費入園，當時基於睦鄰，簽訂行政契約，並訂有每日7000人上限的管制措施，明訂得視實際情形隨時調整； 為提升整體管理效能，市府去年7月1日起，重新與自來水公司簽訂代管契約後，取消每日人數上限規定，同步訂定「高雄市澄清湖風景特定區場地管理辦法」，維護園區自然景觀及水資源的永續環境。

請繼續往下閱讀...

針對春節期間澄清湖大批入園人潮，公園處表示，澄清湖與日月潭、石門水庫同屬開放型水域，均未實施常態性入園總量管制；在行為管理強度上，澄清湖規範更嚴格，全面禁止寵物入園，並嚴禁戲水、垂釣及任何污染水體行為，現場秩序及水源保護均維持正常，外界所稱人潮失控與實況不符。

公園處說明，澄清湖代管後，以「開放共享、嚴謹管理」為原則，兼顧市民休憩權益及水源生態保護需求，春節期間也增派巡查與管理人力，強化場域清潔維護與即時勸導作業，整體運作有序。

公園處舉例說，依113年統計，全國水庫觀光遊憩人次達798萬4千人次，其中日月潭287萬人次、石門水庫132萬人次，均為百萬級以上遊憩場域，澄清湖也名列其中。數據顯示，場域開放觀光與水質保護並非對立，關鍵在於管理制度是否嚴謹落實，而非單純以人數多寡作為判斷標準，未來市府將持續滾動檢討相關管理措施，在保障水資源安全與生態永續的前提下，兼顧市民遊憩需求與公共利益。

澄清湖湖面景觀。（公園處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法