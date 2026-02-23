江啟臣開工拜會星宇航空 將加速推動第三航廈規劃與聯外捷運橘線進程

開工第一天，立法院副院長江啟臣（右）特別造訪星宇航空，針對大台中的航空願景，與董事長張國煒（左）展開深度對談。（江啟臣提供）

今天開工第一天，立法院副院長江啟臣特別造訪星宇航空，針對大台中的航空願景，與星宇航空董事長張國煒展開深度對談。江啟臣強調，台中清泉崗國際機場必須躍升為真正的「國際門戶」，他將持續溝通協調，加速推動第三航廈規劃與聯外捷運橘線進程，實現「中進中出」，讓世界看見台灣！

江啟臣指出，星宇航空將台中作為第二營運基地，董事長張國煒形容「台中水噹噹」，台中機場目前跑道雖足夠，但「滑行道太窄」限制了寬體大飛機的起降，應將原定2045年的改建計畫大幅提前，這不僅是台中發展的黃金時機，更是基於國家安全的必要考量，若台中能成功拓寬滑行道，並完善硬體設施，將能有效作為備降站，緩解緊急狀況下轉降空間不足的問題，同時要解決目前「飛機只能停靠、不能洗澡維修」的困境，讓航空公司願意在此「定居」而非僅是過客。

江啟臣針對機場的定位與周邊配套指出，未來應強化雙港聯外交通，透過轉運站整合高鐵與台鐵，以及未來的捷運線；張國煒則建議應規劃直達性強、具備行李放置空間的接駁系統。

江啟臣說，公共設施必須投資先行，他去年實地考察台中機場與星宇航空打造的空間，深知航廈空間與宵禁限制是發展痛點，他將持續溝通協調，加速推動第三航廈規劃與聯外捷運橘線進程，讓硬體設施、週邊聯外交通，都能與星宇一樣提供旅客高品質服務，強調台中機場的升級不只是交通問題，更是帶動中台灣觀光與經貿的火車頭，會繼續努力，讓台中真正接軌國際，實現「中進中出」，讓世界看見台灣！

