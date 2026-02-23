談「歷史補課」 鄭南榕胞弟鄭清華：正向的發展

鄭南榕的胞弟鄭清華。（資料照，記者蔡淑媛攝）

228事件將屆滿79週年，60多個民團將於27日舉辦紀念行動。擔任行動召集人的鄭南榕胞弟鄭清華今天說，最近興起歷史「補課潮」，是大眾面對歷史越來越正向的發展。

財團法人鄭南榕基金會與財團法人蔡瑞月文化基金會自2017年起，共同發起「228‧0」行動，循著鄭南榕推動「二二八和平公義運動」的足跡前行。今年由台灣基督長老教會總會、社團法人台灣親子共學教育促進會等數十個團體共同參與，今天舉行行前記者會。

電影「世紀血案」讓不少民眾回頭檢視本土歷史，出席行前記者會的鄭清華向中央社記者表示，這些社會上的討論都是好事，「我們確實需要去補這堂歷史課，『228‧0』行動一直舉辦到現在，也是為了要把歷史傳承下去。」

記者會中，許多年輕參與者帶來手語詩、行動劇等演出，手語念詩選擇詩人陳明仁作品「1947寒冷ê春天」，回顧當年228發生情景，也透過華語、台語、客語朗讀行動宣言，呼籲生活在這座島嶼上的人，都應該持續關注、持續提問、持續參與公共議題。

鄭清華說，「228‧0」行動要做的便是喚醒真實，尤其是年輕一代必須覺醒，認識真實歷史，因此今年執行團隊也更為年輕，許多成員都是20幾歲的年輕人，自發關注議題，在活動視覺、形式上也越來越具新意，與過往只要排排椅子完全不同。

今年「228‧0」紀念行動主題訂為「記憶相依，抵抗侵奪」，預計27日下午1時30分起在台北市日新國小集合移動遊行隊伍，下午2時28分自天馬茶房起步，邀請民眾身著正式或黑色服裝參與。

鄭清華表示，在遊街過程中會途經幾個228事件中重要地點，最後在行政院前結束。「228‧0」行動舉辦至第9次，也許聲音微弱，但他們不會退卻與放棄，明年228事件80年，也會持續思考如何讓更多人了解歷史真相。

