驚見白鍊騰空而起 高屏溪口揭開候鳥北返序幕

反嘴鴴受到魚鷹驚嚇，騰空飛舞，水面上仍有許多鳥類文風不動。（陳俊強提供）

時序入春，高屏溪口驚見白鍊騰空而起，原來是魚鷹巡弋，上千隻受驚嚇反嘴鴴空中狂舞，像一條飛舞的白鍊，構成難得畫面。林園愛鄉協會理事陳俊強說，冬候鳥開始聚集，且數量可觀，為候鳥北返高峰期揭開序幕。

陳俊強近日進行115年社區林業調查時，在雙園大橋北側水管橋附近，看到上千隻反嘴鴴突然衝向空中，水面上仍有大量水鳥覓食、棲息。他說，目前反嘴鴴約有1千2百隻，接近2023年最多量紀錄。

陳俊強指出，高屏溪口每年二至六月陸續有不同品種候鳥過境，今年因為出海口高灘地少，反而雙園大橋北側有清除底泥形成的浮覆地，退潮時提供覓食及短暫棲息環境，吸引北返候鳥集中駐足。

除了反嘴鴴，正值春耕，可見青足鷸在水稻田間悠然覓食，數百隻黑腹濱鷸盤據在浮覆地上，「春江水暖鴨先知」，琵嘴鴨、花嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨及小水鴨的數量也不少，且正增加中，傍晚4點左右陸續可見鸕鶿飛越天際，其脖子上白色羽毛漸漸長齊，已做好北返準備，可觀察到約600隻，黑面琵鷺約有40隻，數量穩定。水鳥聚集，招來魚鷹、黑鳶（老鷹）、「最美麗猛禽」黑翅鳶、紅隼等猛禽都已前來湊熱鬧。

進入冬候鳥北返季節，未來可望有鷺科及燕鷗家族陸續造訪，高屏溪口生氣昂然。

大量黑腹濱鷸聚集在浮覆地棲息。（陳俊強提供）

青足鷸在耕春稻田覓食。（陳俊強提供）

黑鳶（老鷹）在雙園大橋上空翱翔。（陳俊強提供）

