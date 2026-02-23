為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    驚見白鍊騰空而起 高屏溪口揭開候鳥北返序幕

    2026/02/23 18:33 記者洪臣宏／高雄報導
    反嘴鴴受到魚鷹驚嚇，騰空飛舞，水面上仍有許多鳥類文風不動。（陳俊強提供）

    反嘴鴴受到魚鷹驚嚇，騰空飛舞，水面上仍有許多鳥類文風不動。（陳俊強提供）

    時序入春，高屏溪口驚見白鍊騰空而起，原來是魚鷹巡弋，上千隻受驚嚇反嘴鴴空中狂舞，像一條飛舞的白鍊，構成難得畫面。林園愛鄉協會理事陳俊強說，冬候鳥開始聚集，且數量可觀，為候鳥北返高峰期揭開序幕。

    陳俊強近日進行115年社區林業調查時，在雙園大橋北側水管橋附近，看到上千隻反嘴鴴突然衝向空中，水面上仍有大量水鳥覓食、棲息。他說，目前反嘴鴴約有1千2百隻，接近2023年最多量紀錄。

    陳俊強指出，高屏溪口每年二至六月陸續有不同品種候鳥過境，今年因為出海口高灘地少，反而雙園大橋北側有清除底泥形成的浮覆地，退潮時提供覓食及短暫棲息環境，吸引北返候鳥集中駐足。

    除了反嘴鴴，正值春耕，可見青足鷸在水稻田間悠然覓食，數百隻黑腹濱鷸盤據在浮覆地上，「春江水暖鴨先知」，琵嘴鴨、花嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨及小水鴨的數量也不少，且正增加中，傍晚4點左右陸續可見鸕鶿飛越天際，其脖子上白色羽毛漸漸長齊，已做好北返準備，可觀察到約600隻，黑面琵鷺約有40隻，數量穩定。水鳥聚集，招來魚鷹、黑鳶（老鷹）、「最美麗猛禽」黑翅鳶、紅隼等猛禽都已前來湊熱鬧。

    進入冬候鳥北返季節，未來可望有鷺科及燕鷗家族陸續造訪，高屏溪口生氣昂然。

    大量黑腹濱鷸聚集在浮覆地棲息。（陳俊強提供）

    大量黑腹濱鷸聚集在浮覆地棲息。（陳俊強提供）

    青足鷸在耕春稻田覓食。（陳俊強提供）

    青足鷸在耕春稻田覓食。（陳俊強提供）

    黑鳶（老鷹）在雙園大橋上空翱翔。（陳俊強提供）

    黑鳶（老鷹）在雙園大橋上空翱翔。（陳俊強提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播