破解一票難求亂象！林鐵3/2起實施訂票即付錢新制

座位有限的阿里山林鐵列車往往一票難求，但旅客常發現車上有許多空位。阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，由於有些民眾網路訂票後未付款，但已導致座位被鎖住，去年曾出現未付款率達8成，導致月營收損失上百萬元狀況。為遏止搶訂票卻不取票歪風，決定3月2日起，網路訂票需立即付款，保障有需要的旅客權益。

林鐵處發布新規定指出，現行網路訂票付款期限為自訂票日（含）起2日內完成付款，因阿里山林鐵列車班次、座位有限，屢有網路預訂車票後未依限付款情事。為讓有需要旅客均能盡速預訂車票，將自3月2日上午6點起，實施訂票與付款同步完成新制，旅客在網路完成訂票後，須立即付款，未完成付款者，系統將不保留該訂票，以提升座位運用效率及購票服務。

據了解，由於林鐵列車一票難求，有特定人士或團體會先搶票再揪團，如果不成團就不付錢取票。結果未取票也沒有手續費問題，不但對民眾無約束力，加上已預訂車票在緩衝期內會被鎖住，等釋出再開賣，常常因遊客行程安排或訂房等問題，最後無法再售出變空位。

林鐵處副處長周恆凱說，曾經發生同班列車訂票者有7、8成未在2日內付款情事，造成大量空位，粗估林鐵因這些未付款車位衍生的空位率，每月營收損失起碼上百萬元。因而實施訂票與付款同步新制，旅客於網路完成訂票後，須立即付款，服務真正有需要的民眾。

