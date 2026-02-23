為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    好天氣幫大忙！北海岸、東北角過年到處都是人

    2026/02/23 17:49 記者俞肇福／新北報導
    拜春節連假好天氣所賜，新北市野柳地質公園今年遊客，不分國旅或國際旅客均較過去2年增加。（記者俞肇福攝）

    拜春節連假好天氣所賜，新北市野柳地質公園今年遊客，不分國旅或國際旅客均較過去2年增加。（記者俞肇福攝）

    拜春節連假好天氣所賜，新北市金山老街到處人擠人，每個小吃攤位前都要排隊，彩券行生意更是興旺，大家都希望一券在手希望無窮。（記者俞肇福攝）

    拜春節連假好天氣所賜，新北市金山老街到處人擠人，每個小吃攤位前都要排隊，彩券行生意更是興旺，大家都希望一券在手希望無窮。（記者俞肇福攝）

    春節連續假期，新北市瑞芳區九份商圈觀光開紅盤，業者開心期盼馬年都能觀光長紅。（記者俞肇福攝）

    春節連續假期，新北市瑞芳區九份商圈觀光開紅盤，業者開心期盼馬年都能觀光長紅。（記者俞肇福攝）

    交通部長陳世凱今天（23日）上午在交通部新春團拜時表示，今年國旅「新春開紅盤」，受到天候好、經濟好，國旅日均人次從去年35萬，今年成長109%、達到73萬人次。皇冠海岸觀光圈聯盟盟主黃偉傑說，觀光業本來就是看天吃飯，感謝北台灣天公作美，從大年初一到初六天氣好，就算有1天沒出太陽，人也想出來走春逛一逛；新北市九份商圈理事長、阿甘姨芋圓老闆蘇宗德說，春節期間人潮多，停留在九份商圈的時間也延長1、2小時才下山。新北市北海岸與東北角海岸的春節人潮，普遍有增加1成半到2成。

    黃偉傑說，自己同時也是和平島地質公園經營業者，以和平島地質公園為例，人潮較往年增加近2成，皇冠海岸觀光圈聯盟的成員生意也都明顯變好，畢竟人潮等於錢潮，小吃店、停車場、連鎖超商或是泡湯的溫泉業者，除了，除夕夜，有的業者下午休息，過年春節其他天到處都是人潮。

    野柳地質公園總經理湯錦惠說，從除夕到初四，國旅遊客就20000人，較去年14000人，增加6000人次，國旅增加近4成3；如果是光算旅客將近5萬人，也比去年32000人增加近18000人；湯錦惠分析說，除了好天氣增加旅客出遊動機，公部門事先規劃免費接駁車，當野柳地質公園園區停車場客滿、龜吼漁港停車場客滿，就會要求停在玉田路與萬里翡翠灣外圍停車場，安排免費接駁車疏運，讓民眾不會像往年塞車動彈不得，也是遊客增加的因素。

    來自新北市的賴小姐說，今年北台灣好天氣，全家出遊到北海岸曬太陽吃海鮮，金山老街都是人，每個攤位都是大排長龍，車流量很大，所幸沒有動彈不德；金山財神廟上山產業道路都是車，到處是參香祈福求財的人潮，香客人潮太多，一度造成煙霧警報器響不停。

    蘇宗德說，相較去年北台灣濕濕冷冷，今年老天爺賞飯吃，各行各業人潮至少都有1成5到2成，相信商家忙得很高興歡喜。

    拜春節連假好天氣所賜，新北市金山財神廟湧入大批求財祈福民眾人潮。（翻攝金山財神廟臉書）

    拜春節連假好天氣所賜，新北市金山財神廟湧入大批求財祈福民眾人潮。（翻攝金山財神廟臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播