好天氣幫大忙！北海岸、東北角過年到處都是人

交通部長陳世凱今天（23日）上午在交通部新春團拜時表示，今年國旅「新春開紅盤」，受到天候好、經濟好，國旅日均人次從去年35萬，今年成長109%、達到73萬人次。皇冠海岸觀光圈聯盟盟主黃偉傑說，觀光業本來就是看天吃飯，感謝北台灣天公作美，從大年初一到初六天氣好，就算有1天沒出太陽，人也想出來走春逛一逛；新北市九份商圈理事長、阿甘姨芋圓老闆蘇宗德說，春節期間人潮多，停留在九份商圈的時間也延長1、2小時才下山。新北市北海岸與東北角海岸的春節人潮，普遍有增加1成半到2成。

黃偉傑說，自己同時也是和平島地質公園經營業者，以和平島地質公園為例，人潮較往年增加近2成，皇冠海岸觀光圈聯盟的成員生意也都明顯變好，畢竟人潮等於錢潮，小吃店、停車場、連鎖超商或是泡湯的溫泉業者，除了，除夕夜，有的業者下午休息，過年春節其他天到處都是人潮。

野柳地質公園總經理湯錦惠說，從除夕到初四，國旅遊客就20000人，較去年14000人，增加6000人次，國旅增加近4成3；如果是光算旅客將近5萬人，也比去年32000人增加近18000人；湯錦惠分析說，除了好天氣增加旅客出遊動機，公部門事先規劃免費接駁車，當野柳地質公園園區停車場客滿、龜吼漁港停車場客滿，就會要求停在玉田路與萬里翡翠灣外圍停車場，安排免費接駁車疏運，讓民眾不會像往年塞車動彈不得，也是遊客增加的因素。

來自新北市的賴小姐說，今年北台灣好天氣，全家出遊到北海岸曬太陽吃海鮮，金山老街都是人，每個攤位都是大排長龍，車流量很大，所幸沒有動彈不德；金山財神廟上山產業道路都是車，到處是參香祈福求財的人潮，香客人潮太多，一度造成煙霧警報器響不停。

蘇宗德說，相較去年北台灣濕濕冷冷，今年老天爺賞飯吃，各行各業人潮至少都有1成5到2成，相信商家忙得很高興歡喜。

