屏縣養豬場違規餵食廚餘、小鴨 縣府重罰40萬元

佳冬鄉李姓牧場從外搬運豆渣等廢渣餵飼豬隻。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府聯合稽查單位於1月19日接獲通報，查獲佳冬鄉李姓養豬場，向種鴨場回收小公鴨及蛋，並至菜市場撿取菜葉、肉塊等做為廚餘餵食豬隻，重罰40萬元，這是屏縣從去（2025）年11月至今查獲的第6起違規養豬場，累計已開罰620萬元。

經聯合稽查單位清查養豬現場，發現1桶廚餘、7桶豆渣、2桶鳳梨皮，且蒸煮槽內還有一鍋蒸煮的小鴨，載運及餵飼廚餘事實明確，縣府今（23）日公布裁處結果，依違反《動物傳染病防治條例》裁處20萬元，以及違反《飼料管理法》裁處20萬元，合計開罰40萬元。

屏東縣府表示，本次查獲李姓養豬場，飼養頭數為肉豬100頭，動物防疫所於當日採集豬隻血液和廚餘桶內肉塊等檢體，送驗屏科大初篩實驗室，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果均為陰性，確認無疫病傳播風險，現場立即開立移動管制書，啟動畜牧場與周邊道路清消，以全面提升生物安全措施，降低任何傳播可能風險。

縣府指出，依現行法規，飼養199頭以下小型養豬場不得使用廚餘餵養，該養豬戶無視法規禁令，混合動植物性廚餘餵食豬隻，其違法行為對屏縣非洲豬瘟防疫造成危害甚鉅，因此依違反《動物傳染病防治條例》裁處20萬元及違反《飼料管理法》裁處20萬元，共裁罰40萬元。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心表示，自今（2026）年1月1日起配合中央修法，提高廚餘違規裁罰基準，凡違規載運廚餘並餵飼豬隻者，將同時違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，首次違規即裁罰40萬元，並得按次處罰，最高可達400萬元，以嚴防非法載運及餵飼廚餘成為防疫破口。縣府再次重申，對於違規載運及餵飼廚餘之行為，將持續加強稽查，秉持零容忍原則，絕不寬貸，嚴辦到底。

屏縣佳冬鄉李姓牧場遭查獲廚餘動物性廢渣。（屏東縣政府提供）

屏東縣動物防疫所於佳冬鄉李姓牧場周邊清潔消毒。（屏東縣政府提供）

