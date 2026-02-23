為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開學了！台中24萬名學童 免費領鮮奶、豆漿

    2026/02/23 17:50 記者黃旭磊／台中報導
    「台中有鈣讚」計畫上路，今天上午就領走超過2千瓶鮮奶（或豆漿）。（記者黃旭磊攝）

    今天農曆大年初七是國小、幼兒園開學日，也是「台中有鈣讚」計畫上路日，台中市府自籌約2.7億元，提供全市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童，每週可免費兌領1瓶鮮奶（或豆漿），一上午就領走超過2千瓶，教育局長蔣偉民說，學校沒有冰箱冷藏，捨保久乳，改由市區便利超商提供鮮奶，學童（或家長）憑數位學生證就可領取。

    台中市從本學期開學日，正式推動「台中有鈣讚計畫」，學童及幼童在學期間，每週可免費兌領1瓶鮮奶，若有乳糖不耐症，也可改領豆漿，蔣偉民下午趕往西屯區全家便利商店，與台中市議員楊大鋐及大鵬國小校長王慶祥，陪學童憑數位學生證領取鮮奶、豆漿，幼童喊出「台中有鈣讚」通關密碼，超商店員被訓練到馬上知道要換鮮奶（或豆漿）。

    可選保久乳

    教育局與7大通路合作，包括市區7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、台灣楓康、全聯及美廉社，提供鮮乳17款、豆漿18款產品，蔣偉民提醒，鮮奶離開冷藏後，應於30分鐘內喝完確保新鮮安全。

    至於偏鄉或超商缺乏區域，蔣偉民強調，台中有6校由團膳業者協助送奶，由於學校沒有大量冷藏設備，鮮奶超過半小時可能不新鮮，全校學童需等候，造成不便，只好選保久乳，政策改由與民間超商合作，便於學童領取。

