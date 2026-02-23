為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高雄港7號碼頭「運動闖關體驗」 228連假嗨玩3天

    2026/02/23 17:21 記者許麗娟／高雄報導
    小朋友手握水彈槍勇闖打靶任務。（高雄市運發局提供）

    高雄冬日遊樂園即日起至3月1日在愛河灣熱鬧登場，高雄市運動發展局將於228連假3天，在高雄港7號碼頭舉辦「運動闖關體驗」，結合超人力霸王打造12項英雄闖關遊戲，闖關成功還有機會參加紅包抽獎。

    高雄市運發局長侯尊堯表示，高雄冬日的「超人慶典」，在港灣景觀區規劃主題裝置、燈光秀、見面會及碼頭樂園等互動展演，228連假舉辦的「運動闖關體驗」，將有桌上冰壺、射箭、跆拳道、水彈槍等運動設計的闖關遊戲，並設置怪獸九宮格、彈跳英雄挑戰、排球少年及英雄投籃等12項趣味體驗，同時開放迷你足球與匹克球自由體驗區，讓民眾在遊戲與運動中享受互動樂趣。

    活動期間，每日參加闖關前500名，還可參加限額紅包抽獎活動，獎項有超人力霸王聯名一卡通、卡牌包、造型頭套、市集抵用券等，最大獎為限量版市值超過千元的超人力霸王可動公仔。

    活動現場有特色市集可遊逛，提供多元輕食、甜點、飲品，並推出結合傳統糖畫技藝與AI科技的創新糖畫體驗，民眾可客製專屬造型糖畫，另有歡樂雜技秀、氣球秀及花式籃球秀等街頭藝人展演；鄰近大港橋水域將同步舉辦「大港開划龍舟錦標賽」，有龍舟、SUP及輕艇競賽，邀請民眾到場為選手加油打氣。

    趣味射擊關卡讓孩子化身運動英雄，挑戰手眼協調與專注力。（高雄市運發局提供）

    迷你足球自由體驗區，讓小朋友盡情揮灑汗水。（高雄市運發局提供）

    市集將有造型糖畫，可打造客制化造型糖畫。（高雄市運發局提供）

