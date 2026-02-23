為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    屏市今年新春市集換位置 民眾看法不同

    2026/02/23 17:07 記者葉永騫／屏東報導
    屏東市新春市集改到仁愛路。（記者葉永騫攝）

    屏東市今年新春市集換位置改在仁愛路，由於停車方便，人潮不斷，攤商及民眾都反映不錯，但也有永福路附近的民眾希望明年能恢復到永福路辦，認為比較有年味，屏東市長周佳琪表示，如果今年連任將會續辦新春市集，但地點仍要和縣府等相關單位協調。

    屏東市新春市集往年因為交通問題辦辦停停，去年在永福路舉辦後原本今年續辦，但因縣府認為對交通衝擊太大，反對舉行，屏東市公所在勘查了多處地點後選擇在仁愛路舉行，經協調縣府後獲得同意，但縮短市集的舉辦時間，也讓屏東市民在春節期間有一處可以逛街的地方，由於是首次在仁愛路舉行，屏東市長周佳琪在春節期間每天盯場，在確認停車秩序、民眾和攤商的反應後，大部分的人都肯定今年的新春市集，也期待明年能夠續辦。

    周佳琪表示，由於今年是選舉年，如果她連任市長，允諾繼續舉辦，是不是在仁愛路舉行，還要考量許多的因素，也要徵詢縣府同意，而永福路也有商家反映今年新春市集換位置後，熱鬧人潮都不見了，希望明年能夠恢復到永福路舉辦，市公所將會考量各方的意見再決定如何辦理。

    屏東市新春市集人潮滿滿。（記者葉永騫攝）

