    首頁 > 生活

    台中把運動幣變大！國兒運3/1起用運動幣團課半價

    2026/02/23 17:04 記者蘇孟娟／台中報導
    運動幣3月1日起用，國兒運祭優惠。（圖：市府提供）

    運動幣3月1日起用，國兒運祭優惠。（圖：市府提供）

    500元運動幣3月1日起開放領取，台中市同步推出「運動幣翻倍用」加碼方案，全市13處國民暨兒童運動中心，涵蓋瑜珈、有氧、飛輪及肌力訓練等多元課程，自3月1日起開放民眾以500元運動幣即可享有價值1000元的團體課程優惠，等同半價上課。

    運動局表示，運動幣將自3月1日起開放領用，民眾只要使用100元運動幣，即可報名1堂原價200元的團體課程；上滿5堂團課，就等於在場館內享有「買500送500」優惠，以500元運動幣換得價值1000元的課程，讓運動更輕鬆開始。

    運動局說明，此次優惠適用於國民暨兒童運動中心各項團體課程，包括瑜珈、有氧、飛輪、肌力訓練及多元體適能等項目，每項團體課程體驗優惠每人限用一次，鼓勵市民嘗試不同運動類型，從體驗中培養多元運動習慣。

    運動局進一步指出，此次活動適用場館共計13處，包括北區、朝馬、南屯國民運動中心，以及長春、大里、潭子、豐原、清水、太平國民暨兒童運動中心、港區運動公園，另有沙鹿、西大墩與北屯東峰兒童運動中心。相關課程及優惠資訊，請洽各國民暨兒童運動中心。

