為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北擴大開放5區收費機車格 大型重機3/1起可停 每4小時30元

    2026/02/23 17:04 記者羅國嘉／新北報導
    新北市交通局宣布，自3月1日起，新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。（記者羅國嘉攝）

    新北市交通局宣布，自3月1日起，新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。（記者羅國嘉攝）

    為提升路邊停車使用效率，並讓大型重機車主停車更便利，新北市交通局宣布，自3月1日起，新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元，標準明確。

    交通局停車營運科科長王昶閔指出，新北市自去年8月起，已在板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放，經觀察發現「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

    王昶閔表示，基於試辦成效決定擴大推動範圍。除板橋、新店持續辦理外，3月起再新增新莊、三重、蘆洲、林口及泰山5區開放大型重機停放路邊收費機車格，5月1日起開放中和、永和、土城、淡水；7月1日起全市路邊收費機車格開放大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。

    王昶閔說，在開放大型重機停放的同時，也同步檢討停車格供給量。此次新增的5區，近半年已增設1500餘個路邊機車停車格。將持續觀察大型重機停放情形，針對高需求熱點，評估設置大型重機專用格，提升便利性的同時，也降低對一般機車族的影響，兼顧各車種停車權益。

    交通局提醒，大型重機停放機車格時，車身不得超出格線；若車身較長，可跨2格停放，但仍須停妥於格線內，避免影響其他車輛停放與行車安全。市府強調，將持續透過滾動檢討與精準調整，打造更有秩序、有效率的停車環境，讓各類車種都能有格可停、停得安心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播