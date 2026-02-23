新北擴大開放5區收費機車格 大型重機3/1起可停 每4小時30元

新北市交通局宣布，自3月1日起，新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。（記者羅國嘉攝）

為提升路邊停車使用效率，並讓大型重機車主停車更便利，新北市交通局宣布，自3月1日起，新增新莊、泰山、林口、三重及蘆洲5個行政區，開放路邊「收費機車格」供大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元，標準明確。

交通局停車營運科科長王昶閔指出，新北市自去年8月起，已在板橋、新店2區率先試辦，開放約6萬8千餘格路邊機車格供大型重機停放，經觀察發現「收費機車格」確實能有效調節汽、機車及大型重機停放需求，不僅提升車格周轉率，且能維持良好停車秩序；非收費機車格因周轉率較低，整體紓解效果有限。

王昶閔表示，基於試辦成效決定擴大推動範圍。除板橋、新店持續辦理外，3月起再新增新莊、三重、蘆洲、林口及泰山5區開放大型重機停放路邊收費機車格，5月1日起開放中和、永和、土城、淡水；7月1日起全市路邊收費機車格開放大型重機停放。收費方式比照大型重機專用格費率，採計次收費，每4小時30元。

王昶閔說，在開放大型重機停放的同時，也同步檢討停車格供給量。此次新增的5區，近半年已增設1500餘個路邊機車停車格。將持續觀察大型重機停放情形，針對高需求熱點，評估設置大型重機專用格，提升便利性的同時，也降低對一般機車族的影響，兼顧各車種停車權益。

交通局提醒，大型重機停放機車格時，車身不得超出格線；若車身較長，可跨2格停放，但仍須停妥於格線內，避免影響其他車輛停放與行車安全。市府強調，將持續透過滾動檢討與精準調整，打造更有秩序、有效率的停車環境，讓各類車種都能有格可停、停得安心。

